Τζίλιαν Άντερσον: Από ηθοποιός μοντέλο, περπάτησε σε πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού
Η ηθοποιός της σειράς «The X-Files»  έκλεισε το σόου του οίκου Miu Miu

Γεωργία Κοτζιά
Στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού εμφανίστηκε η Τζίλιαν Άντερσον, κλείνοντας το σόου του οίκου Miu Miu για τη συλλογή Φθινόπωρο 2026.

Η ηθοποιός της σειράς «The X-Files» περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας nude φόρεμα, κάτω από το οποίο διακρινόταν ένα ροδακινί bralette. Το μπροστινό μέρος του φορέματος ήταν διακοσμημένο με χρυσές και ασημένιες παγιέτες, αποτυπώνοντας την ιδέα της συλλογής ότι «τα ρούχα αγκαλιάζουν το σώμα». Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με καφέ ψηλοτάκουνα παπούτσια, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα προς τα πίσω.

Δείτε βίντεο και φωτογραφία

@voguemagazine

#GillianAnderson just closed the fall 2026 #MiuMiu show at ParisFashionWeek.

♬ original sound - brinjame

Μετά το σόου, η Άντερσον δημοσίευσε στιγμιότυπα στο Instagram, γράφοντας: «Τι τιμή να κλείσω το σόου του Miu Miu. Ακόμη δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε».

Φωτογραφίες: AP
Γεωργία Κοτζιά
