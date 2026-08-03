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Ο Ιούλιος της Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ο ξέφρενος χορός με μικροσκοπικό μπικίνι σε σκάφος, η ελληνική σημαία και η γυμνή φωτογραφία
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Έμιλι Ραταϊκόφκσι Ιούλιος Διακοπές

Ο Ιούλιος της Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ο ξέφρενος χορός με μικροσκοπικό μπικίνι σε σκάφος, η ελληνική σημαία και η γυμνή φωτογραφία

Το μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Ο Ιούλιος της Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ο ξέφρενος χορός με μικροσκοπικό μπικίνι σε σκάφος, η ελληνική σημαία και η γυμνή φωτογραφία
Ιωάννα Μαρίνου
26 ΣΧΟΛΙΑ
Τον Ιούλιο αποχαιρέτησε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media, έδειξε πώς πέρασε τις διακοπές της στην Ελλάδα, δημοσιεύοντας μεταξύ άλλων εικόνες της με μαγιό και ένα βίντεο να χορεύει σε σκάφος.

Το 35χρονο μοντέλο έκανε την Κυριακή 2 Αυγούστου μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας μεταξύ άλλων και στα ελληνικά: «julio/Ιούλιος/july». Μέσω των στιγμιοτύπων και βίντεο που δημοσίευσε, η Ραταϊκόφσκι εμφανίστηκε με πολύχρωμο μπικίνι καθισμένη σε ξαπλώστρα.

Σε κλιπ, παρουσιάστηκε να χορεύει ξέφρενα πάνω σε σκάφος, το οποίο είχε την ελληνική σημαία, ενώ στην ανάρτησή της συμπεριέλαβε και μία φωτογραφία από βραδινό μπάνιο χωρίς μαγιό, κρατώντας ένα ποτήρι κρασιού.

Δείτε την ανάρτησή της



Ο Ιούλιος της Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ο ξέφρενος χορός με μικροσκοπικό μπικίνι σε σκάφος, η ελληνική σημαία και η γυμνή φωτογραφία
Ο Ιούλιος της Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ο ξέφρενος χορός με μικροσκοπικό μπικίνι σε σκάφος, η ελληνική σημαία και η γυμνή φωτογραφία
Ο Ιούλιος της Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ο ξέφρενος χορός με μικροσκοπικό μπικίνι σε σκάφος, η ελληνική σημαία και η γυμνή φωτογραφία
Ο Ιούλιος της Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ο ξέφρενος χορός με μικροσκοπικό μπικίνι σε σκάφος, η ελληνική σημαία και η γυμνή φωτογραφία
Ο Ιούλιος της Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ο ξέφρενος χορός με μικροσκοπικό μπικίνι σε σκάφος, η ελληνική σημαία και η γυμνή φωτογραφία
Ο Ιούλιος της Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ο ξέφρενος χορός με μικροσκοπικό μπικίνι σε σκάφος, η ελληνική σημαία και η γυμνή φωτογραφία
Ο Ιούλιος της Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ο ξέφρενος χορός με μικροσκοπικό μπικίνι σε σκάφος, η ελληνική σημαία και η γυμνή φωτογραφία
Ο Ιούλιος της Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ο ξέφρενος χορός με μικροσκοπικό μπικίνι σε σκάφος, η ελληνική σημαία και η γυμνή φωτογραφία
Ο Ιούλιος της Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ο ξέφρενος χορός με μικροσκοπικό μπικίνι σε σκάφος, η ελληνική σημαία και η γυμνή φωτογραφία
Ο Ιούλιος της Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ο ξέφρενος χορός με μικροσκοπικό μπικίνι σε σκάφος, η ελληνική σημαία και η γυμνή φωτογραφία
Ο Ιούλιος της Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ο ξέφρενος χορός με μικροσκοπικό μπικίνι σε σκάφος, η ελληνική σημαία και η γυμνή φωτογραφία

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Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι που είναι σε σχέση με τον Ελληνογάλλο σκηνοθέτη, Ρομέν Γαβρά επισκέπτεται τελευταία συχνά τη χώρα, καθώς έχει βρεθεί στην Αθήνα και τη Σίφνο.
Ιωάννα Μαρίνου
26 ΣΧΟΛΙΑ

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