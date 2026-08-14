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Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Βαθύκοιλο Φθιώτιδας
Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Βαθύκοιλο Φθιώτιδας
Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 αεροσκάφη
UPD:
Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Παρασκευής (14/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαθύκοιλο Φθιώτιδας.
Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 αεροσκάφη.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.
Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 αεροσκάφη.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.
UPD:
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