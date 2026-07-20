Σταύρος Σβήγκος και Γιολάντα Καλογεροπούλου: Η κοινή έξοδος του ζευγαριού και το δείπνο με θέα το ηλιοβασίλεμα
Σταύρος Σβήγκος και Γιολάντα Καλογεροπούλου: Η κοινή έξοδος του ζευγαριού και το δείπνο με θέα το ηλιοβασίλεμα
Το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό σε έξοδό του
Μία κοινή έξοδο πραγματοποίησαν ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου, με την ηθοποιό να ποζάρει δίπλα στον σύντροφό της, έχοντας παράλληλα θέα το ηλιοβασίλεμα.
Το ζευγάρι πέρασε χρόνο μαζί σε μαγαζί της Αθήνας. Σε ανάρτηση που έκανε η Γιολάντα Καλογεροπούλου την Κυριακή 19 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στιγμιότυπα και βίντεο από την έξοδό τους και συγκεκριμένα από το δείπνο τους κοντά στη θάλασσα.
Οι δύο ηθοποιοί κοιτούσαν χαμογελαστοί τον φακό, ενώ σε μία εικόνα ο Σταύρος Σβήγκος φιλούσε τη σύντροφό του. «Επανένωση» έγραψε χαρακτηριστικά η Γιολάντα Καλογεροπούλου στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας μία κόκκινη καρδιά και ένα emoji με φωτιά.
Δείτε την ανάρτησή της
Το ζευγάρι πέρασε χρόνο μαζί σε μαγαζί της Αθήνας. Σε ανάρτηση που έκανε η Γιολάντα Καλογεροπούλου την Κυριακή 19 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στιγμιότυπα και βίντεο από την έξοδό τους και συγκεκριμένα από το δείπνο τους κοντά στη θάλασσα.
Οι δύο ηθοποιοί κοιτούσαν χαμογελαστοί τον φακό, ενώ σε μία εικόνα ο Σταύρος Σβήγκος φιλούσε τη σύντροφό του. «Επανένωση» έγραψε χαρακτηριστικά η Γιολάντα Καλογεροπούλου στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας μία κόκκινη καρδιά και ένα emoji με φωτιά.
Δείτε την ανάρτησή της
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