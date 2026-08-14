Έφεση από το «Γιάμπλακο» κατά της απαγόρευσης συμμετοχής στις ρωσικές εκλογές
Έφεση από το «Γιάμπλακο» κατά της απαγόρευσης συμμετοχής στις ρωσικές εκλογές
Πρόκειται για το μοναδικό επίσημα εγγεγραμμένο κόμμα που αντιτίθεται στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία
Το φιλελεύθερο ρωσικό κόμμα «Γιάμπλακο» άσκησε έφεση κατά της δικαστικής απόφασης που του απαγορεύει να συμμετάσχει στις κοινοβουλευτικές εκλογές του επόμενου μήνα, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Το Ανώτατο Δικαστήριο απέκλεισε τη Δευτέρα το κόμμα «Γιάμπλακο» από τη δυνατότητα να παρουσιάσει υποψηφίους στις εκλογές για τη Κρατική Δούμα, την κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, παραγκωνίζοντας το μοναδικό επίσημα εγγεγραμμένο κόμμα που αντιτίθεται στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.
Υπενθυμίζεται πως το ανώτατο δικαστήριο της Ρωσίας, είχε αποφανθεί υπέρ της προσφυγής του μικρού εθνικιστικού κόμματος «Ρόντινα» («Πατρίδα»), το οποίο είχε ζητήσει τον αποκλεισμό του Γιάμπλακο από τις εκλογές. Το Ρόντινα υποστήριξε ότι το Γιάμπλακο είχε λάβει υποστήριξη από αδήλωτες πηγές, ορισμένες εκ των οποίων από τη Δύση.
Το Ανώτατο Δικαστήριο απέκλεισε τη Δευτέρα το κόμμα «Γιάμπλακο» από τη δυνατότητα να παρουσιάσει υποψηφίους στις εκλογές για τη Κρατική Δούμα, την κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, παραγκωνίζοντας το μοναδικό επίσημα εγγεγραμμένο κόμμα που αντιτίθεται στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.
Υπενθυμίζεται πως το ανώτατο δικαστήριο της Ρωσίας, είχε αποφανθεί υπέρ της προσφυγής του μικρού εθνικιστικού κόμματος «Ρόντινα» («Πατρίδα»), το οποίο είχε ζητήσει τον αποκλεισμό του Γιάμπλακο από τις εκλογές. Το Ρόντινα υποστήριξε ότι το Γιάμπλακο είχε λάβει υποστήριξη από αδήλωτες πηγές, ορισμένες εκ των οποίων από τη Δύση.
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