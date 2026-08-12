Πέρεζ Χίλτον: Η μητέρα του ζητά προσωρινή επιμέλεια των τριών παιδιών του μετά τον αυτοτραυματισμό του σε live στο TikTok
Πέρεζ Χίλτον: Η μητέρα του ζητά προσωρινή επιμέλεια των τριών παιδιών του μετά τον αυτοτραυματισμό του σε live στο TikTok
Τα παιδιά του 48χρονου blogger βρίσκονταν μέσα στο σπίτι και αποχώρησαν λίγο πριν το συμβάν
Μετά τον αυτοτραυματισμό του Πέρεζ Χίλτον σε live στο TikTok, η μητέρα του ζήτησε την προσωρινή επιμέλεια των τριών παιδιών του.
Η Τερεσίτα Λαβαντέιρα κατέθεσε αίτημα σε δικαστήριο του Μαϊάμι, λίγες ημέρες μετά το περιστατικό, κατά το οποίο ο 48χρονος blogger εμφανίστηκε να αυτοτραυματίζεται, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη συνέχεια στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία που επικαλείται το People, η Λαβαντέιρα κατέθεσε την αίτηση τρεις ημέρες μετά το περιστατικό, που σημειώθηκε την Τρίτη 4 Αυγούστου.
Ο blogger νοσηλεύτηκε, αφού έκανε live από το σπίτι του στο Μαϊάμι και εμφανίστηκε στην κάμερα καλυμμένος με αίμα και να αυτοτραυματίζεται. Οι τοπικές Αρχές έσπευσαν στο σημείο και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.
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Η οικογένειά του είχε ενημερώσει στις 8 Αυγούστου για την κατάσταση της υγείας του, αποκαλύπτοντας ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού υπέστη «σημαντική απώλεια αίματος» και «επιπλέον τραυματισμούς». Παράλληλα, ανέφερε ότι θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και πως η θεραπεία και η ανάρρωσή του αναμένεται να αποτελέσουν «μια μακρά διαδικασία». Τότε, η οικογένεια είχε διευκρινίσει πως η κατάστασή του ήταν «σοβαρή αλλά σταθερή».
Ο Πέρεζ Χίλτον έχει τρία παιδιά, τον 13χρονο Μάριοio, την 11χρονη Μία και την 8χρονη Μέιτε. Τα παιδιά ζουν μαζί με τη γιαγιά τους στο Μαϊάμι, όπου μετακόμισαν πρόσφατα προκειμένου να βρίσκονται πιο κοντά στην οικογένεια.
Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση της οικογένειας, τα παιδιά του blogger, η ανιψιά και η αδερφή του βρίσκονταν στο σπίτι λίγα λεπτά πριν από το live. Όταν έγινε αντιληπτό ότι ο Πέρεζ Χίλτον «βίωνε μια σοβαρή κρίση ψυχικής υγείας και αυτοτραυματιζόταν», όπως ανέφερε η οικογένεια, «έφυγαν αμέσως» από το σπίτι. Μετά τον αυτοτραυματισμό του σε live στο TikTok, ο λογαριασμός του Χίλτον απενεργοποιήθηκε, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της πλατφόρμας στις ΗΠΑ στο People.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η Τερεσίτα Λαβαντέιρα κατέθεσε αίτημα σε δικαστήριο του Μαϊάμι, λίγες ημέρες μετά το περιστατικό, κατά το οποίο ο 48χρονος blogger εμφανίστηκε να αυτοτραυματίζεται, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη συνέχεια στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία που επικαλείται το People, η Λαβαντέιρα κατέθεσε την αίτηση τρεις ημέρες μετά το περιστατικό, που σημειώθηκε την Τρίτη 4 Αυγούστου.
Perez Hilton’s Mom Files for Temporary Custody of His Three Kids After Self-Harming Incident https://t.co/YQSZUI3O7W— TMZ (@TMZ) August 12, 2026
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Η οικογένειά του είχε ενημερώσει στις 8 Αυγούστου για την κατάσταση της υγείας του, αποκαλύπτοντας ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού υπέστη «σημαντική απώλεια αίματος» και «επιπλέον τραυματισμούς». Παράλληλα, ανέφερε ότι θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και πως η θεραπεία και η ανάρρωσή του αναμένεται να αποτελέσουν «μια μακρά διαδικασία». Τότε, η οικογένεια είχε διευκρινίσει πως η κατάστασή του ήταν «σοβαρή αλλά σταθερή».
Ο Πέρεζ Χίλτον έχει τρία παιδιά, τον 13χρονο Μάριοio, την 11χρονη Μία και την 8χρονη Μέιτε. Τα παιδιά ζουν μαζί με τη γιαγιά τους στο Μαϊάμι, όπου μετακόμισαν πρόσφατα προκειμένου να βρίσκονται πιο κοντά στην οικογένεια.
Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση της οικογένειας, τα παιδιά του blogger, η ανιψιά και η αδερφή του βρίσκονταν στο σπίτι λίγα λεπτά πριν από το live. Όταν έγινε αντιληπτό ότι ο Πέρεζ Χίλτον «βίωνε μια σοβαρή κρίση ψυχικής υγείας και αυτοτραυματιζόταν», όπως ανέφερε η οικογένεια, «έφυγαν αμέσως» από το σπίτι. Μετά τον αυτοτραυματισμό του σε live στο TikTok, ο λογαριασμός του Χίλτον απενεργοποιήθηκε, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της πλατφόρμας στις ΗΠΑ στο People.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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