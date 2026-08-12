Πέρεζ Χίλτον: Η μητέρα του ζητά προσωρινή επιμέλεια των τριών παιδιών του μετά τον αυτοτραυματισμό του σε live στο TikTok
GALA
Πέρεζ Χίλτον Παιδιά Μητέρα Επιμέλεια

Πέρεζ Χίλτον: Η μητέρα του ζητά προσωρινή επιμέλεια των τριών παιδιών του μετά τον αυτοτραυματισμό του σε live στο TikTok

Τα παιδιά του 48χρονου blogger βρίσκονταν μέσα στο σπίτι και αποχώρησαν λίγο πριν το συμβάν

Πέρεζ Χίλτον: Η μητέρα του ζητά προσωρινή επιμέλεια των τριών παιδιών του μετά τον αυτοτραυματισμό του σε live στο TikTok
Ιωάννα Μαρίνου
Μετά τον αυτοτραυματισμό του Πέρεζ Χίλτον σε live στο TikTok, η μητέρα του ζήτησε την προσωρινή επιμέλεια των τριών παιδιών του.

Η Τερεσίτα Λαβαντέιρα κατέθεσε αίτημα σε δικαστήριο του Μαϊάμι, λίγες ημέρες μετά το περιστατικό,  κατά το οποίο ο 48χρονος blogger εμφανίστηκε να αυτοτραυματίζεται, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη συνέχεια στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία που επικαλείται το People, η  Λαβαντέιρα κατέθεσε την αίτηση τρεις ημέρες μετά το περιστατικό, που σημειώθηκε την Τρίτη 4 Αυγούστου. 

Ο blogger νοσηλεύτηκε, αφού έκανε live από το σπίτι του στο Μαϊάμι και εμφανίστηκε στην κάμερα καλυμμένος με αίμα και να αυτοτραυματίζεται. Οι τοπικές Αρχές έσπευσαν στο σημείο και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ

Πέρεζ Χίλτον: Η μητέρα του ζητά προσωρινή επιμέλεια των τριών παιδιών του μετά τον αυτοτραυματισμό του σε live στο TikTok

Η οικογένειά του είχε ενημερώσει στις 8 Αυγούστου για την κατάσταση της υγείας του, αποκαλύπτοντας ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού υπέστη «σημαντική απώλεια αίματος» και «επιπλέον τραυματισμούς». Παράλληλα, ανέφερε ότι θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και πως η θεραπεία και η ανάρρωσή του αναμένεται να αποτελέσουν «μια μακρά διαδικασία». Τότε, η οικογένεια είχε διευκρινίσει πως η κατάστασή του ήταν «σοβαρή αλλά σταθερή».

Κλείσιμο
Ο Πέρεζ Χίλτον έχει τρία παιδιά, τον 13χρονο Μάριοio, την 11χρονη Μία και την 8χρονη Μέιτε. Τα παιδιά ζουν μαζί με τη γιαγιά τους στο Μαϊάμι, όπου μετακόμισαν πρόσφατα προκειμένου να βρίσκονται πιο κοντά στην οικογένεια.

Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση της οικογένειας, τα παιδιά του blogger, η ανιψιά και η αδερφή του βρίσκονταν στο σπίτι λίγα λεπτά πριν από το live. Όταν έγινε αντιληπτό ότι ο Πέρεζ Χίλτον «βίωνε μια σοβαρή κρίση ψυχικής υγείας και αυτοτραυματιζόταν», όπως ανέφερε η οικογένεια, «έφυγαν αμέσως» από το σπίτι. Μετά τον αυτοτραυματισμό του σε live στο TikTok, ο λογαριασμός του Χίλτον απενεργοποιήθηκε, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της πλατφόρμας στις ΗΠΑ στο People.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης