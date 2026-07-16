Οι τρυφερές φωτογραφίες της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη με τον γιο τους: Σαράντα μέρες μαζί σου, γράφουν
Οι τρυφερές φωτογραφίες της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη με τον γιο τους: Σαράντα μέρες μαζί σου, γράφουν
Το ζευγάρι έδειξε εικόνες από την καθημερινότητά του με το παιδί του
Σαράντα μέρες συμπληρώθηκαν από τη γέννηση του γιου της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη, με το ζευγάρι να προχωρά σε μία κοινή ανάρτηση στο Instagram.
Ο νικητής του Survivor και η παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης μοιράστηκαν φωτογραφίες από την καθημερινότητα με το μωρό τους. Οι δυο τους απαθανατίζονται σε τρυφερές στιγμές με το παιδί τους, ενώ στο φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνονται και εικόνες με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη να θηλάζει τον γιο τους. «Σαράντα μέρες μαζί σου», έγραψαν στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής τους.
Η κοινή ανάρτησή τους
Ο νικητής του Survivor και η παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης μοιράστηκαν φωτογραφίες από την καθημερινότητα με το μωρό τους. Οι δυο τους απαθανατίζονται σε τρυφερές στιγμές με το παιδί τους, ενώ στο φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνονται και εικόνες με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη να θηλάζει τον γιο τους. «Σαράντα μέρες μαζί σου», έγραψαν στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής τους.
Η κοινή ανάρτησή τους
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