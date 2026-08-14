Ένας νεκρός και 15 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην Κραματόρσκ
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Ένας νεκρός και 15 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην Κραματόρσκ

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν οκτώ φορές στην περιοχή – Τραυματίστηκαν επίσης 25χρονη και 5χρονο παιδί στη Ζαπορίζια

Ένας νεκρός και 15 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην Κραματόρσκ
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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δεκαπέντε τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς χθες Πέμπτη το βράδυ στην Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε η ουκρανική περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση.

«Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και (άλλοι) 15 τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των αποψινών πληγμάτων στην κοινότητα της Κραματόρσκ», ανέφερε μέσω Telegram χθες βράδυ ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Βαντίμ Φιλασκίν, προσθέτοντας πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «επιτέθηκαν στην Κραματόρσκ και στο χωριό Μπιλένκε 8 φορές».

Στην Κραματόρσκ, πόλη στην περιφέρεια Ντονέτσκ, στο Ντονμπάς, κοντά στη γραμμή του μετώπου, «καταγράφτηκαν πλήγματα» μεταξύ άλλων σε «πολυκατοικία», σύμφωνα με τον κ. Φιλασκίν, που παρότρυνε τους κατοίκους να «απομακρυνθούν προς πιο ασφαλείς περιοχές της Ουκρανίας».

Παράλληλα στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε άλλη ρωσική επίθεση χθες βράδυ, σύμφωνα με τον Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής της τοπικής περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης. «Εχθρική επίθεση έπληξε δρόμο, κοντά σε όχημα. Το όχημα υπέστη ζημιά. 25χρονη και 5χρονο παιδί τραυματίστηκαν», ανέφερε.
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