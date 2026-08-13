Επίσημη η «βόμβα» Βλάχοβιτς στην Μπεσίκτας
SPORTS
Ντούσαν Βλάχοβιτς Μπεσίκτας Γιουβέντους

Επίσημη η «βόμβα» Βλάχοβιτς στην Μπεσίκτας

Ο 26χρονος Σέρβος ανακοινώθηκε από τους Τούρκους με συμβόλαιο ως το 2029

Επίσημη η «βόμβα» Βλάχοβιτς στην Μπεσίκτας
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς είναι και επίσημα παίκτης της Μπεσίκτας, με τον 26χρονο Σέρβο φορ να ανακοινώνεται από τους Τούρκους.

Οι τούρκικες ομάδες συνεχίζουν τις ηχηρές μεταγραφές καθώς μετά τους Σαλάχ (Τράμπζονσπορ) και Λουκάκου (Φενέρμπαχτσε), άλλος ένας σταρ ήρθε στη γειτονική χώρα για λογαριασμό της Μπεσίκτας αυτή τη φορά.

Ο Βλάχοβιτς είχε φτάσει στην Τουρκία χθες (12/08) για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και σήμερα (13/08) υπέγραψε το πολυετές συμβόλαιό του, το οποίο είναι για τρία χρονια και θα του αποφέρει 7.500.000 ευρώ ετησίως.

Ο ποδοσφαιριστής ήταν ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Γιουβέντους, όπου σε διάστημα τεσσάρων ετών σημείωσε 68 τέρματα και μοίρασε 16 ασίστ σε 168 εμφανίσεις.


6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης