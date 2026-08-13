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Επίσημη η «βόμβα» Βλάχοβιτς στην Μπεσίκτας
Επίσημη η «βόμβα» Βλάχοβιτς στην Μπεσίκτας
Ο 26χρονος Σέρβος ανακοινώθηκε από τους Τούρκους με συμβόλαιο ως το 2029
Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς είναι και επίσημα παίκτης της Μπεσίκτας, με τον 26χρονο Σέρβο φορ να ανακοινώνεται από τους Τούρκους.
Οι τούρκικες ομάδες συνεχίζουν τις ηχηρές μεταγραφές καθώς μετά τους Σαλάχ (Τράμπζονσπορ) και Λουκάκου (Φενέρμπαχτσε), άλλος ένας σταρ ήρθε στη γειτονική χώρα για λογαριασμό της Μπεσίκτας αυτή τη φορά.
Ο Βλάχοβιτς είχε φτάσει στην Τουρκία χθες (12/08) για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και σήμερα (13/08) υπέγραψε το πολυετές συμβόλαιό του, το οποίο είναι για τρία χρονια και θα του αποφέρει 7.500.000 ευρώ ετησίως.
Ο ποδοσφαιριστής ήταν ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Γιουβέντους, όπου σε διάστημα τεσσάρων ετών σημείωσε 68 τέρματα και μοίρασε 16 ασίστ σε 168 εμφανίσεις.
Οι τούρκικες ομάδες συνεχίζουν τις ηχηρές μεταγραφές καθώς μετά τους Σαλάχ (Τράμπζονσπορ) και Λουκάκου (Φενέρμπαχτσε), άλλος ένας σταρ ήρθε στη γειτονική χώρα για λογαριασμό της Μπεσίκτας αυτή τη φορά.
Ο Βλάχοβιτς είχε φτάσει στην Τουρκία χθες (12/08) για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και σήμερα (13/08) υπέγραψε το πολυετές συμβόλαιό του, το οποίο είναι για τρία χρονια και θα του αποφέρει 7.500.000 ευρώ ετησίως.
Ο ποδοσφαιριστής ήταν ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Γιουβέντους, όπου σε διάστημα τεσσάρων ετών σημείωσε 68 τέρματα και μοίρασε 16 ασίστ σε 168 εμφανίσεις.
Resmi Açıklama | Dusan Vlahovic— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 13, 2026
🔗 https://t.co/GZboKQoXHh pic.twitter.com/R2ojLGwkJZ
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