Ολυμπιακός: Την Παρασκευή το κρίσιμο ραντεβού για το μέλλον του Μεντιλίμπαρ, η ενημέρωση της ΠΑΕ
SPORTS
Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης

Ολυμπιακός: Την Παρασκευή το κρίσιμο ραντεβού για το μέλλον του Μεντιλίμπαρ, η ενημέρωση της ΠΑΕ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συναντηθεί την Παρασκευή με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να αποφασιστεί η επόμενη ημέρα στον Ολυμπιακό

Ολυμπιακός: Την Παρασκευή το κρίσιμο ραντεβού για το μέλλον του Μεντιλίμπαρ, η ενημέρωση της ΠΑΕ
58 ΣΧΟΛΙΑ
Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος το 2024 οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League, θα  συναντηθεί με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και να συζητήσουν την επόμενη ημέρα. 

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δύσκολα θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό και στην Ισπανία έχουν αρχίσει ήδη να γράφουν και υποψήφιους αντικαταστάτες του.

Από την ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρουν: «Η ομάδα χθες και σήμερα είχε ρεπό. Αύριο είναι προγραμματισμένη η επιστροφή στις προπονήσεις. Θα υπάρξει συνάντηση του Προέδρου κ. Βαγγέλη Μαρινάκη με τον προπονητή κ. Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να παρθούν αποφάσεις για το μέλλον». 

Ο Ολυμπιακός θυμίζουμε αποκλείστηκε από το Champions League και προβλημάτισε ιδιαίτερα με την εικόνα του στα δύο παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν. 

Στόχος της διοίκησης της ΠΑΕ είναι η άμεση ενίσχυση της ομάδας με 5-6 παίκτες (μπακ, χαφ, εξτρέμ, επιθετικός) και ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέφει στο τέλος της σεζόν στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος αλλά και να είναι ανταγωνιστικός στο Europa League.

Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη Stoiximan Super League το επόμενο Σάββατο (22/8) με τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκη  και ο χρόνος πιέζει.
58 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης