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Ολυμπιακός: Την Παρασκευή το κρίσιμο ραντεβού για το μέλλον του Μεντιλίμπαρ, η ενημέρωση της ΠΑΕ
Ολυμπιακός: Την Παρασκευή το κρίσιμο ραντεβού για το μέλλον του Μεντιλίμπαρ, η ενημέρωση της ΠΑΕ
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συναντηθεί την Παρασκευή με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να αποφασιστεί η επόμενη ημέρα στον Ολυμπιακό
Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος το 2024 οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League, θα συναντηθεί με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και να συζητήσουν την επόμενη ημέρα.
Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δύσκολα θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό και στην Ισπανία έχουν αρχίσει ήδη να γράφουν και υποψήφιους αντικαταστάτες του.
Από την ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρουν: «Η ομάδα χθες και σήμερα είχε ρεπό. Αύριο είναι προγραμματισμένη η επιστροφή στις προπονήσεις. Θα υπάρξει συνάντηση του Προέδρου κ. Βαγγέλη Μαρινάκη με τον προπονητή κ. Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να παρθούν αποφάσεις για το μέλλον».
Ο Ολυμπιακός θυμίζουμε αποκλείστηκε από το Champions League και προβλημάτισε ιδιαίτερα με την εικόνα του στα δύο παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν.
Στόχος της διοίκησης της ΠΑΕ είναι η άμεση ενίσχυση της ομάδας με 5-6 παίκτες (μπακ, χαφ, εξτρέμ, επιθετικός) και ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέφει στο τέλος της σεζόν στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος αλλά και να είναι ανταγωνιστικός στο Europa League.
Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη Stoiximan Super League το επόμενο Σάββατο (22/8) με τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκη και ο χρόνος πιέζει.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος το 2024 οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League, θα συναντηθεί με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και να συζητήσουν την επόμενη ημέρα.
Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δύσκολα θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό και στην Ισπανία έχουν αρχίσει ήδη να γράφουν και υποψήφιους αντικαταστάτες του.
Από την ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρουν: «Η ομάδα χθες και σήμερα είχε ρεπό. Αύριο είναι προγραμματισμένη η επιστροφή στις προπονήσεις. Θα υπάρξει συνάντηση του Προέδρου κ. Βαγγέλη Μαρινάκη με τον προπονητή κ. Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να παρθούν αποφάσεις για το μέλλον».
Ο Ολυμπιακός θυμίζουμε αποκλείστηκε από το Champions League και προβλημάτισε ιδιαίτερα με την εικόνα του στα δύο παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν.
Στόχος της διοίκησης της ΠΑΕ είναι η άμεση ενίσχυση της ομάδας με 5-6 παίκτες (μπακ, χαφ, εξτρέμ, επιθετικός) και ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέφει στο τέλος της σεζόν στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος αλλά και να είναι ανταγωνιστικός στο Europa League.
Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη Stoiximan Super League το επόμενο Σάββατο (22/8) με τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκη και ο χρόνος πιέζει.
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