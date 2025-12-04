Νικόλ Κίντμαν: Τα παιδιά της με τον Τομ Κρουζ δεν αποδέχτηκαν ποτέ τον Κιθ Έρμπαν
Δεν κατάλαβαν τι του βρήκε, λέει πρόσωπο από το περιβάλλον της ηθοποιού για τον τραγουδιστή
Δύσκολη αναφέρεται ότι ήταν η σχέση των δύο παιδιών της Νικόλ Κίντμαν και του Τομ Κρουζ με τον πρώην σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν με πηγές από το περιβάλλον τους να κάνουν λόγο ότι δεν μπόρεσαν ποτέ να τον αποδεχτούν ως πατριό τους.
Η ηθοποιός και ο τραγουδιστής ανακοίνωσαν στα τέλη του Σεπτέμβρη, ότι χωρίζουν μετά από 19 χρόνια γάμου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «RadarOnline», ενώ η Κίντμαν υπήρξε στο πλευρό του Έρμπαν για σχεδόν δύο δεκαετίες, τα παιδιά της ποτέ δεν κατάλαβαν πλήρως τι ήταν αυτό που την τράβηξε σε εκείνον. Σημειώνεται ότι η Νικόλ Κίντμαν έχει υιοθετήσει δύο παιδιά, την Μπέλα και τον Κόνερ, με τον πρώην σύζυγό της, Τομ Κρουζ, ενώ με τον Κιθ Έρμπαν απέκτησε δύο κόρες.
Σύμφωνα με μια πηγή, τα δύο αδέρφια από τον πρώτο γάμο της ηθοποιού αμφισβητούσαν για καιρό τη σχέση της μητέρας τους με τον Έρμπαν, κάτι που αναζωπυρώθηκε μετά το χωρισμό. «Η Μπέλα και ο Κόνερ ποτέ δεν κατάλαβαν τι έβλεπε η Νικόλ στον Κιθ», δήλωσε το πρόσωπο από το περιβάλλον της Νικόλ Κίντμαν και πρόσθεσε: «Ήταν δύσκολο για εκείνους να τη δουν να περνά από τον μπαμπά τους, αυτόν τον πανέμορφο σούπερ σταρ, σε έναν τυχαίο τραγουδιστή της κάντρι. Δεν βοήθησε καθόλου το γεγονός ότι ο Κιθ μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης λίγους μήνες μετά τον γάμο τους και πέρασε τη Νικόλ από μία "κόλαση"».
Η Νικόλ Κίντμαν επιλέγει να σταθεί δυναμικά απέναντι στη νέα, δύσκολη πραγματικότητα της ζωής της, μετά τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν. Σε συνέντευξή της στο «Harper's Bazaar» στις 9 Οκτωβρίου, η ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον πόνο και τις απώλειες, εξηγώντας πως όλα περνάνε και αυτό είναι λυτρωτικό.
«Υπάρχει κάτι λυτρωτικό στο να ξέρεις ότι, όσο οδυνηρό ή δύσκολο κι αν είναι κάτι, υπάρχει τρόπος να το περάσεις. Πρέπει να το νιώσεις. Δεν μπορείς να το μουδιάσεις. Θα το νιώσεις, και κάποιες στιγμές θα φαίνεται ανυπέρβλητο. Θα νιώσεις σπασμένος, αλλά αν κινηθείς απαλά και αργά, κι αν αυτό πάρει πολύ καιρό, τελικά περνά», είπε η Κίντμαν. Η ηθοποιός εξήγησε επίσης ότι το μεγαλύτερο δώρο του χρόνου είναι η εμπειρία που κερδίζει κανείς: «Το καλύτερο με το να μεγαλώνεις είναι οι εμπειρίες που αποκτάς. Έτσι λέγοντας "α, έχω ξαναβρεθεί εδώ. Ξέρω πώς να το χειριστώ τώρα". Ή ακόμη κι αν δεν έχεις ξαναβρεθεί, έχεις ζήσει κάτι παρόμοιο και ξέρεις ότι θα τα καταφέρεις».
Το ζευγάρι χώρισε επίσημα τον Σεπτέμβριο, ύστερα από 19 χρόνια γάμου. Η Νικόλ Κίντμαν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές» και ζήτησε την επιμέλεια των δύο παιδιών τους, της Σάντεϊ Ρόουζ και της Φέιθ Μάργκαρετ. Μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση του διαζυγίου, η Κίντμαν είχε μιλήσει στη «Vogue» για τον τρόπο που διαχειρίζεται τις δυσκολίες: «Τα βάζω μέσα στη δουλειά μου. Αυτή είναι η ομορφιά του επαγγέλματός μου. Υπάρχει χώρος για να εκραγείς, να καταρρεύσεις, να επεξεργαστείς και να ανακαλύψεις».
EXCLUSIVE: Nicole Kidman and Keith Urban's Divorce Gets Ugly — Actress' Kids 'Thrilled' She Finally Dumped the Country Singer After Years of Pain https://t.co/WKmhdmdZJN pic.twitter.com/Jz6dFsSSw5— Radar Online (@radar_online) December 3, 2025
