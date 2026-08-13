Συναγερμός στο Μοσχάτο για την εξαφάνιση 30χρονης, σε κίνδυνο η ζωή της
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Μοσχάτο Εξαφάνιση Το Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός στο Μοσχάτο για την εξαφάνιση 30χρονης, σε κίνδυνο η ζωή της

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της - Έχει ύψος 1.75 μ, είναι εύσωμη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια

Συναγερμός στο Μοσχάτο για την εξαφάνιση 30χρονης, σε κίνδυνο η ζωή της
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση μιας 30χρονης από την περιοχή του Μοσχάτο. Συγκεκριμένα, στις 10/08/2026, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Μοσχάτου Αττικής, η Φώσκολου Μαρία, 30 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Φώσκολου Μαρίας και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Φώσκολου έχει ύψος 1.75 μ, είναι εύσωμη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Εϊναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Φοράει ορθοπεδική μπότα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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