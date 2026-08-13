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Στο νοσοκομείο Καρύστου 19χρονος και 16χρονος μετά από σοβαρό περιστατικό μέθης
Στο νοσοκομείο Καρύστου 19χρονος και 16χρονος μετά από σοβαρό περιστατικό μέθης
Οι δύο νεαροί έλαβαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου και παρέμειναν υπό παρακολούθηση για την κατάσταση της υγείας τους
Στο Νοσοκομείο Καρύστου χρειάστηκε να μεταφερθούν τα ξημερώματα της Τετάρτης 12 Αυγούστου ένας 19χρονος και ένας 16χρονος, μετά από περιστατικό μέθης σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr.
Οι δύο νεαροί έλαβαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου και παρέμειναν υπό παρακολούθηση για την κατάσταση της υγείας τους.
Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, αφού οι γιατροί ολοκλήρωσαν την απαραίτητη ιατρική αξιολόγηση, κρίθηκε ότι δεν απαιτείται περαιτέρω νοσηλεία και οι δύο πήραν εξιτήριο.
Οι δύο νεαροί έλαβαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου και παρέμειναν υπό παρακολούθηση για την κατάσταση της υγείας τους.
Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, αφού οι γιατροί ολοκλήρωσαν την απαραίτητη ιατρική αξιολόγηση, κρίθηκε ότι δεν απαιτείται περαιτέρω νοσηλεία και οι δύο πήραν εξιτήριο.
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