Στο νοσοκομείο Καρύστου 19χρονος και 16χρονος μετά από σοβαρό περιστατικό μέθης
ΕΛΛΑΔΑ
Κάρυστος μέθη

Στο νοσοκομείο Καρύστου 19χρονος και 16χρονος μετά από σοβαρό περιστατικό μέθης

Οι δύο νεαροί έλαβαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου και παρέμειναν υπό παρακολούθηση για την κατάσταση της υγείας τους

Στο νοσοκομείο Καρύστου 19χρονος και 16χρονος μετά από σοβαρό περιστατικό μέθης
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Στο Νοσοκομείο Καρύστου χρειάστηκε να μεταφερθούν τα ξημερώματα της Τετάρτης 12 Αυγούστου ένας 19χρονος και ένας 16χρονος, μετά από περιστατικό μέθης σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr. 

Οι δύο νεαροί έλαβαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου και παρέμειναν υπό παρακολούθηση για την κατάσταση της υγείας τους.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, αφού οι γιατροί ολοκλήρωσαν την απαραίτητη ιατρική αξιολόγηση, κρίθηκε ότι δεν απαιτείται περαιτέρω νοσηλεία και οι δύο πήραν εξιτήριο.
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