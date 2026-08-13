Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι, βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Μενίδι 112

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι, βίντεο και φωτογραφίες

Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα -Επιχείρησαν 73 πυροσβέστες με 25 οχήματα και δύο ελικόπτερα - Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι, βίντεο και φωτογραφίες
Αντρέας Ντίνης
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (13/8) σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι. Στις 19:04 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 73 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα. Από αέρος ρίψεις πραγματοποίησαν δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.



Νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της πυρκαγιάς στην οδό Πάρνηθος, από το ύψος της Ελ. Βενιζέλου, καθώς και από το ύψος της Λ. Κων. Καραμανλή, στην περιοχή των Αχαρνών. Πλέον η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Δείτε φωτογραφίες:

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι, βίντεο και φωτογραφίες
Κλείσιμο

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι, βίντεο και φωτογραφίες
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι, βίντεο και φωτογραφίες
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι, βίντεο και φωτογραφίες

Το μήνυμα του 112 έγραφε: «Πυρκαγιά στην περιοχή του #Στρατοπέδου_Καποτά #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».



Αντρέας Ντίνης
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης