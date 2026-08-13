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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι, βίντεο και φωτογραφίες
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι, βίντεο και φωτογραφίες
Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα -Επιχείρησαν 73 πυροσβέστες με 25 οχήματα και δύο ελικόπτερα - Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (13/8) σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι. Στις 19:04 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 73 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα. Από αέρος ρίψεις πραγματοποίησαν δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
Νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της πυρκαγιάς στην οδό Πάρνηθος, από το ύψος της Ελ. Βενιζέλου, καθώς και από το ύψος της Λ. Κων. Καραμανλή, στην περιοχή των Αχαρνών. Πλέον η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
Δείτε φωτογραφίες:
Το μήνυμα του 112 έγραφε: «Πυρκαγιά στην περιοχή του #Στρατοπέδου_Καποτά #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 73 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα. Από αέρος ρίψεις πραγματοποίησαν δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
Νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της πυρκαγιάς στην οδό Πάρνηθος, από το ύψος της Ελ. Βενιζέλου, καθώς και από το ύψος της Λ. Κων. Καραμανλή, στην περιοχή των Αχαρνών. Πλέον η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
Δείτε φωτογραφίες:
Το μήνυμα του 112 έγραφε: «Πυρκαγιά στην περιοχή του #Στρατοπέδου_Καποτά #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή του #Στρατοπέδου_Καποτά #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση επί της Λεωφόρου Πάρνηθος, στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 73 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 25 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026
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