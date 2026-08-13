Φωτιά στη Χαλκιδική: Πάνω από 300 άτομα απεγκλωβίστηκαν με σκάφη από την παραλία της Σίβηρης, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Χαλκιδική απεγκλωβισμοί Σκάφη Επιχείρηση διάσωσης

Φωτιά στη Χαλκιδική: Πάνω από 300 άτομα απεγκλωβίστηκαν με σκάφη από την παραλία της Σίβηρης, δείτε βίντεο

Άνθρωποι κάθε ηλικίας επιβιβάστηκαν σε φουσκωτά σκάφη, βάρκες, ακόμα και τζετ σκι προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια

Φωτιά στη Χαλκιδική: Πάνω από 300 άτομα απεγκλωβίστηκαν με σκάφη από την παραλία της Σίβηρης, δείτε βίντεο
UPD:
Απεγκλωβισμοί κατοίκων και τουριστών πραγματοποιήθηκαν στις παραλίες της Σίβηρης και Φούρκας της Χαλκιδικής, λόγω της μεγάλης φωτιάς που καίει στην περιοχή.

Όπως φαίνεται σε βίντεο άνθρωποι κάθε ηλικίας επιβιβάστηκαν σε φουσκωτά σκάφη, βάρκες, ακόμα και τζετ σκι προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Στην επιχείρηση του απεγκλωβισμού συμμετείχε και σκάφος της Πυροσβεστικής. Πυκνός καπνός από τη φωτιά έχει σκεπάσει τα πάντα, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Με πλωτά μέσα μεταφέρθηκαν 347 άτομα σε ασφαλές σημείο και συγκεκριμένα:

- Στην παραλία Φούρκα και στην παραλία Σίβηρη ένα ταχύπλοο και ένα πλοίο του Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταφέρει σε ασφαλές σημείο 35 άτομα,
- 3 σκάφη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ αλλά και ιδιωτικά σκάφη έχουν μεταφέρει σε ασφαλές σημείο 220 άτομα
- Επίσης, με το πλοίο SPEED RUNNER JET που βρίσκεται στον κόλπο της Σίβηρης, έχουν μεταφερθεί 92 άτομα από την ομώνυμη παραλία.


Δείτε βίντεο από τις διασώσεις:

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