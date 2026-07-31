Φον ντερ Λάιεν για Θέουτα: Απαράδεκτες εικόνες, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην ΕΕ χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας
ΚΟΣΜΟΣ
Θέουτα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Μετανάστες

Φον ντερ Λάιεν για Θέουτα: Απαράδεκτες εικόνες, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην ΕΕ χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας

Οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως, τα δίκτυα διακινητών πρέπει να διαλυθούν, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Φον ντερ Λάιεν για Θέουτα: Απαράδεκτες εικόνες, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην ΕΕ χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας
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«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην ΕΕ χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αφορμή την κρίση της Θέουτα.

Συγκεκριμένα, με μήνυμά της στο «Χ», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα είναι απαράδεκτες. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ένωσή μας χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας. Οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Τα δίκτυα διακινητών πρέπει να διαλυθούν. Και οι επιστροφές πρέπει να γίνονται γρήγορα, όπως προβλέπουν οι κανόνες μας».

Παράλληλα, η φον ντερ Λάιεν τονίζει ότι ανέθεσε σε δύο Επιτρόπους να συνδράμουν στον έλεγχο της κατάστασης. Σύμφωνα με την ίδια, ο Επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Μάγκνους Μπρούνερ, συνεργάζεται ήδη στενά με την Ισπανία και είναι έτοιμος να μεταβεί στα κρίσιμα σημεία. Επιπλέον, θα εργαστεί για την παροχή πρόσθετης επιχειρησιακής στήριξης προς την Ισπανία, μεταξύ άλλων μέσω της Frontex. Από την πλευρά της, η Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σουϊτσα βρίσκεται σε επαφή με τον Μαροκινό ομόλογό της και η Φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «η στενή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Μαρόκο θα συμβάλει στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων».

Δείτε την ανάρτησή της:

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