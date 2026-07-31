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Η ηρεμία της Νάντια Μπουλέ στη θάλασσα ενώ από κάτω ήταν γεμάτη ψάρια: «Δεν πιστεύω να ήταν λαγοκέφαλοι;» τη ρώτησαν
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Νάντια Μπουλέ Ψάρια Θάλασσα Instagram Λαγοκέφαλοι

Η ηρεμία της Νάντια Μπουλέ στη θάλασσα ενώ από κάτω ήταν γεμάτη ψάρια: «Δεν πιστεύω να ήταν λαγοκέφαλοι;» τη ρώτησαν

«Καρχαρίες» απάντησε η Νάντια Μπουλέ στον συνάδελφό της που την πείραξε για το βίντεο

Η ηρεμία της Νάντια Μπουλέ στη θάλασσα ενώ από κάτω ήταν γεμάτη ψάρια: «Δεν πιστεύω να ήταν λαγοκέφαλοι;» τη ρώτησαν
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Ατρόμητη αποδείχθηκε η Νάντια Μπουλέ σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Instagram με την ίδια να είναι σε κατάσταση ηρεμίας στην επιφάνεια της θάλασσας ενώ από κάτω της ήταν δεκάδες ψάρια.

Παρά την παρουσία τόσων πολλών ψαριών σε απόσταση αναπνοής από την ίδια, η παρουσιάστρια δεν φάνηκε να ενοχλείται.

«Στη - γεμάτη ψάρια - θάλασσα» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της με τον τραγουδιστή και ηθοποιό Πάνο Παταγιάννη να μην χάνει την ευκαιρία να την πειράξει.

«Δεν πιστεύω να ήταν la;» τη ρώτησε αστειευόμενος σε σχόλιό του, με τη Νάντια Μπουλέ να του απαντά «καρχαρίες» βάζοντας δίπλα ένα γελαστό emoji.



Στη συνέχεια, δε, σε story η Νάντια Μπουλέ ανήρτησε και μια φωτογραφία της από ένα σκάφος στο οποίο φοράει ένα ολόσωμο φλοράλ μαγιό.

Η ηρεμία της Νάντια Μπουλέ στη θάλασσα ενώ από κάτω ήταν γεμάτη ψάρια: «Δεν πιστεύω να ήταν λαγοκέφαλοι;» τη ρώτησαν
1 ΣΧΟΛΙΟ

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