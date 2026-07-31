Η Γαλλία και η Γερμανία δηλώνουν έτοιμες να βοηθήσουν την Ισπανία στο θέμα των μεταναστών στη Θέουτα
Η Γαλλία και η Γερμανία δηλώνουν έτοιμες να βοηθήσουν την Ισπανία στο θέμα των μεταναστών στη Θέουτα
Ο Μακρόν ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία - Ο Φρίντριχ Μερτς ζήτησε από το Μαρόκο «να πάρει πίσω αμέσως τους παράτυπους μετανάστες»
Η Γαλλία είναι σε επαφή με τις ισπανικές και μαροκινές αρχές σχετικά τον τεράστιο αριθμό μεταναστών που πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα, ανέφεραν σήμερα πηγές από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.
Η Γαλλία είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ισπανία εφόσον χρειαστεί, μεταξύ άλλων μέσω της ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής Frontex, ανέφεραν, προσθέτοντας πως ο Μακρόν ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία.
Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα ότι καλωσορίζει την πρόθεση της Ισπανίας να μην επιτρέψει σε παράτυπους μετανάστες να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα.
Η γερμανική κυβέρνηση είναι σε επαφή με την ισπανική κυβέρνηση για το θέμα, είπε.
Ο Γερμανός καγκελάριος είπε επίσης ότι περιμένει από το Μαρόκο «να πάρει πίσω αμέσως τους παράτυπους μετανάστες» μετά τη μαζική συρροή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από το Μαρόκο προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.
Η Γαλλία είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ισπανία εφόσον χρειαστεί, μεταξύ άλλων μέσω της ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής Frontex, ανέφεραν, προσθέτοντας πως ο Μακρόν ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία.
DIRECT. Crise des migrants à Ceuta : la France va "renforcer sans attendre les contrôles à la frontière espagnole", annonce Laurent Nuñez https://t.co/kXlEMaAtMf— franceinfo (@franceinfo) July 31, 2026
Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα ότι καλωσορίζει την πρόθεση της Ισπανίας να μην επιτρέψει σε παράτυπους μετανάστες να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα.
Η γερμανική κυβέρνηση είναι σε επαφή με την ισπανική κυβέρνηση για το θέμα, είπε.
Germany’s Merz demands Morocco ‘take back illegal migrants immediately’ from Spain’s Ceuta https://t.co/pPDsecFuGF pic.twitter.com/8G2AIxQV2b— Euractiv (@Euractiv) July 31, 2026
Ο Γερμανός καγκελάριος είπε επίσης ότι περιμένει από το Μαρόκο «να πάρει πίσω αμέσως τους παράτυπους μετανάστες» μετά τη μαζική συρροή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από το Μαρόκο προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.
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