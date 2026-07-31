Η Γαλλία και η Γερμανία δηλώνουν έτοιμες να βοηθήσουν την Ισπανία στο θέμα των μεταναστών στη Θέουτα

Ο Μακρόν ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία - Ο Φρίντριχ Μερτς ζήτησε από το Μαρόκο «να πάρει πίσω αμέσως τους παράτυπους μετανάστες»