Τα τεράστια διαμαντένια δαχτυλίδια και οι φήμες για γάμο του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Χεορχίνα το Σαββατοκύριακο, δείτε φωτογραφίες

Ο 42χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ και η 32χρονη, μητέρα τριών από τα έξι παιδιά του, εθεάθησαν να επιβιβάζονται σε πολυτελές γιοτ στη Μαγιόρκα με δύο μεγάλα διαμαντένια δαχτυλίδια