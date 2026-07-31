Τα τεράστια διαμαντένια δαχτυλίδια και οι φήμες για γάμο του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Χεορχίνα το Σαββατοκύριακο, δείτε φωτογραφίες
Τα τεράστια διαμαντένια δαχτυλίδια και οι φήμες για γάμο του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Χεορχίνα το Σαββατοκύριακο, δείτε φωτογραφίες
Ο 42χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ και η 32χρονη, μητέρα τριών από τα έξι παιδιά του, εθεάθησαν να επιβιβάζονται σε πολυτελές γιοτ στη Μαγιόρκα με δύο μεγάλα διαμαντένια δαχτυλίδια
Νέες φήμες για επικείμενο γάμο του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Χεορχίνα Ροντρίγκεζ πυροδοτήθηκαν μετά την κοινή τους εμφάνιση στη Μαγιόρκα, όπου φορούσαν πανομοιότυπα εντυπωσιακά διαμαντένια δαχτυλίδια. Τοπικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.
Ο 42χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ και η 32χρονη , μητέρα τριών από τα έξι παιδιά του, εθεάθησαν να επιβιβάζονται σε πολυτελές γιοτ στη Μαγιόρκα, φορώντας και οι δύο εντυπωσιακά διαμαντένια δαχτυλίδια. Η εμφάνιση αυτή αναζωπύρωσε τις φήμες ότι ο γάμος τους βρίσκεται προ των πυλών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, ο Ρονάλντο και η σύντροφός του, στην οποία έκανε πρόταση γάμου πέρυσι, σχεδιάζουν να παντρευτούν μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Δείτε μερικές από τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ από τις διακοπές της με τον Κριστιάνο Ρονάλντο:
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για την επιθυμία του να παντρευτεί την Χεορχίνα, αποκαλύπτοντας ότι αρχικός τους στόχος ήταν ο γάμος να γίνει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, στο οποίο η Πορτογαλία αποκλείστηκε από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ισπανία. Σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ελπίζω να φτάσω στον γάμο μου με το τρόπαιο του πρωταθλητή».
Ο Πορτογάλος επιθετικός είχε επίσης τονίσει πως η Χεορχίνα είναι η μοναδική γυναίκα με την οποία θέλησε να δημιουργήσει οικογένεια. «Θα την παντρευτώ γιατί πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Όχι μόνο επειδή είναι η μητέρα των παιδιών μου, αλλά επειδή είναι το πρόσωπο που αγαπώ περισσότερο», είχε αναφέρει.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2016, όταν η Χεορχίνα εργαζόταν σε κατάστημα της Gucci στη Μαδρίτη. Ο Ρονάλντο της έκανε πρόταση γάμου τον περασμένο Αύγουστο.
Περιγράφοντας εκείνη τη στιγμή, ο Πορτογάλος αστέρας είχε αποκαλύψει ότι η πρώτη αντίδραση της συντρόφου του ήταν η έκπληξη.
«Δεν την ενδιέφερε το δαχτυλίδι. Με ρώτησε αν έλεγα την αλήθεια. Μου είπε: "Είσαι ειλικρινής;". Της απάντησα: "Ναι, είμαι ειλικρινής. Σε θέλω. Θέλω να σε παντρευτώ". Στην αρχή δεν με πίστεψε», είχε πει.
Ο 42χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ και η 32χρονη , μητέρα τριών από τα έξι παιδιά του, εθεάθησαν να επιβιβάζονται σε πολυτελές γιοτ στη Μαγιόρκα, φορώντας και οι δύο εντυπωσιακά διαμαντένια δαχτυλίδια. Η εμφάνιση αυτή αναζωπύρωσε τις φήμες ότι ο γάμος τους βρίσκεται προ των πυλών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, ο Ρονάλντο και η σύντροφός του, στην οποία έκανε πρόταση γάμου πέρυσι, σχεδιάζουν να παντρευτούν μέσα στο Σαββατοκύριακο.
This picture of Christiano Ronaldo and Georgina Rodriguez in Mallorca seen wearing a matching wedding rings sparks a debate whether they did a secret wedding !!!!🌚🌚 pic.twitter.com/YooW5ByH9a— Blaze ⭐️ (@Blazer2nice) July 30, 2026
Το σενάριο για γάμος στη ΣίντραΤηλεοπτικός παρουσιαστής υποστήριξε ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό κτήμα Quinta da Regaleira, στη Σίντρα της Πορτογαλίας. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές αμφισβητούνται, καθώς το κτήμα φαίνεται πως θα παραμείνει κανονικά ανοιχτό για το κοινό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για την επιθυμία του να παντρευτεί την Χεορχίνα, αποκαλύπτοντας ότι αρχικός τους στόχος ήταν ο γάμος να γίνει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, στο οποίο η Πορτογαλία αποκλείστηκε από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ισπανία. Σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ελπίζω να φτάσω στον γάμο μου με το τρόπαιο του πρωταθλητή».
Ο Πορτογάλος επιθετικός είχε επίσης τονίσει πως η Χεορχίνα είναι η μοναδική γυναίκα με την οποία θέλησε να δημιουργήσει οικογένεια. «Θα την παντρευτώ γιατί πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Όχι μόνο επειδή είναι η μητέρα των παιδιών μου, αλλά επειδή είναι το πρόσωπο που αγαπώ περισσότερο», είχε αναφέρει.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2016, όταν η Χεορχίνα εργαζόταν σε κατάστημα της Gucci στη Μαδρίτη. Ο Ρονάλντο της έκανε πρόταση γάμου τον περασμένο Αύγουστο.
Η γνωριμία και η πρόταση γάμου
Περιγράφοντας εκείνη τη στιγμή, ο Πορτογάλος αστέρας είχε αποκαλύψει ότι η πρώτη αντίδραση της συντρόφου του ήταν η έκπληξη.
«Δεν την ενδιέφερε το δαχτυλίδι. Με ρώτησε αν έλεγα την αλήθεια. Μου είπε: "Είσαι ειλικρινής;". Της απάντησα: "Ναι, είμαι ειλικρινής. Σε θέλω. Θέλω να σε παντρευτώ". Στην αρχή δεν με πίστεψε», είχε πει.
Λίγο αργότερα, η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ δημοσίευσε φωτογραφία του εντυπωσιακού μονόπετρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς την με τη λιτή αλλά χαρακτηριστική λεζάντα: «Δέχομαι».
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