Όταν τα τραγούδια «σιωπούν»: Η απαγόρευση του γιου του Χατζιδάκι στον Μητσιά και το ιστορικό των μουσικών διαμαχών
Όταν τα τραγούδια «σιωπούν»: Η απαγόρευση του γιου του Χατζιδάκι στον Μητσιά και το ιστορικό των μουσικών διαμαχών
Η απαγόρευση στον Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τον «Γιάννη τον φονιά», η ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη και η αλλαγή τίτλου του τραγουδιού της Μαριάννας Κατσιμίχα
Με εξώδικο απαγόρευσε την ερμηνεία των τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι ο γιος του, Γιώργος, στον Μανώλη Μητσιά ενόψει της συναυλίας του στο Δίον της Πιερίας.
Επικαλούμενος το αφιερωματικό έτος στον μεγάλο καλλιτέχνη, ο Γιώργος Χατζιδάκις τόνισε ότι οποιαδήποτε τιμητική εκδήλωση θα πρέπει να τελείται υπό την επιμέλεια και την άδεια του ιδίου και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
Στο άκουσμα του μηνύματος αυτού ακούστηκαν αποδοκιμασίες ενώ ο Μανώλης Μητσιάς αναγκάστηκε να απαγγείλει για πρώτη φορά τον «Γιάννη τον φονιά».
Δεν είναι η πρώτη φορά όμως, που ο γιος του μεγάλου μουσικού προχωρά στην απαγόρευση της ερμηνείας του έργου του πατέρα του.
Τον περασμένο Νοέμβριο εναντιώθηκε στην αφιερωματική περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη με αποτέλεσμα να ακυρωθεί ενώ πριν από λίγους μήνες ζήτησε την αλλαγή του τίτλου του τραγουδιού της Μαριάννας Κατσιμίχα, «Το βαλς των χαμένων ονείρων».
Στο μήνυμα ο εκπρόσωπος της πλευράς του Γιώργου Χατζιδάκι ανάφερε, μεταξύ άλλων, ότι «οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι».
Το αποτέλεσμα της πράξης αυτής ήταν ο Μανώλης Μητσιάς να αναγκαστεί ύστερα από 50 χρόνια καριέρας να απαγγείλει το τραγούδι «Γιάννης ο φονιάς» αντί να το ερμηνεύσει. Αποδοκιμασίες ακούστηκαν από το κοινό με ορισμένους από τους θεατές να φωνάζουν «Αίσχος!», ενώ η κυρία Δημητρούκα πρόσθεσε ότι «η εν λόγω απαγόρευση εστάλη με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας».
Από την πλευρά του το Υπουργείο Πολιτισμού όταν ρωτήθηκε αν αλλάζει κάτι στην διαχείριση των έργων του Μ. Χατζιδάκι επειδή το 2026 είναι «Αφιερωματικό έτος» στον καλλιτέχνη, απάντησε ότι «η ανακήρυξη του 2026 ως «Αφιερωματικού έτους στον Χατζιδάκι» δεν συνιστά, αφ’ εαυτής, νόμιμο έρεισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ή αδειοδότησης σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι και του στιχουργού Νίκου Γκάτσου, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκρισης όλων των δημόσιων εκτελέσεών τους κατά τη διάρκεια του αφιερωματικού έτους».
Επικαλούμενος το αφιερωματικό έτος στον μεγάλο καλλιτέχνη, ο Γιώργος Χατζιδάκις τόνισε ότι οποιαδήποτε τιμητική εκδήλωση θα πρέπει να τελείται υπό την επιμέλεια και την άδεια του ιδίου και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
Στο άκουσμα του μηνύματος αυτού ακούστηκαν αποδοκιμασίες ενώ ο Μανώλης Μητσιάς αναγκάστηκε να απαγγείλει για πρώτη φορά τον «Γιάννη τον φονιά».
Δεν είναι η πρώτη φορά όμως, που ο γιος του μεγάλου μουσικού προχωρά στην απαγόρευση της ερμηνείας του έργου του πατέρα του.
Τον περασμένο Νοέμβριο εναντιώθηκε στην αφιερωματική περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη με αποτέλεσμα να ακυρωθεί ενώ πριν από λίγους μήνες ζήτησε την αλλαγή του τίτλου του τραγουδιού της Μαριάννας Κατσιμίχα, «Το βαλς των χαμένων ονείρων».
Η απαγόρευση στον Μανώλη Μητσιά που προκάλεσε αντιδράσειςΜια απροσδόκητη τροπή πήρε η συναυλία του Μανώλη Μητσιά την Κυριακή στο Δίον της Πιερίας όπου ο τραγουδιστής ερμήνευε κομμάτια του Νίκου Γκάτσου, με τον γιό του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργο, να απαγορεύει την παρουσίαση τραγουδιών σε μουσική του πατέρα του.
Στο μήνυμα ο εκπρόσωπος της πλευράς του Γιώργου Χατζιδάκι ανάφερε, μεταξύ άλλων, ότι «οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι».
Το αποτέλεσμα της πράξης αυτής ήταν ο Μανώλης Μητσιάς να αναγκαστεί ύστερα από 50 χρόνια καριέρας να απαγγείλει το τραγούδι «Γιάννης ο φονιάς» αντί να το ερμηνεύσει. Αποδοκιμασίες ακούστηκαν από το κοινό με ορισμένους από τους θεατές να φωνάζουν «Αίσχος!», ενώ η κυρία Δημητρούκα πρόσθεσε ότι «η εν λόγω απαγόρευση εστάλη με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας».
Από την πλευρά του το Υπουργείο Πολιτισμού όταν ρωτήθηκε αν αλλάζει κάτι στην διαχείριση των έργων του Μ. Χατζιδάκι επειδή το 2026 είναι «Αφιερωματικό έτος» στον καλλιτέχνη, απάντησε ότι «η ανακήρυξη του 2026 ως «Αφιερωματικού έτους στον Χατζιδάκι» δεν συνιστά, αφ’ εαυτής, νόμιμο έρεισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ή αδειοδότησης σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι και του στιχουργού Νίκου Γκάτσου, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκρισης όλων των δημόσιων εκτελέσεών τους κατά τη διάρκεια του αφιερωματικού έτους».
Η ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας Μποφίλιου-Χαρούλη τον Νοέμβριο του 2025Τον Νοέμβριο του 2025 ο ίδιος εξέφραση τις αντιρρήσεις του στην παγκόσμια περιοδεία της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη, η οποία θα ήταν αφιερωμένη στα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι προχωρώντας μάλιστα και σε νομικές ενέργειες προκειμένου να εμποδίσει τη διεξαγωγή της.
Η συγκεκριμένη περιοδεία είχε διοργανωθεί από τον Πάνο Λιαρόπουλο ο οποίος είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Hellenic Music Ensemble. Ο ίδιος προσκάλεσε την Νατάσσα Μποφίλιου ως βασική ερμηνεύτρια στο μουσικό αυτό project. Εκείνη δέχτηκε με χαρά και ενθουσιασμό, ενώ μάλιστα πρότεινε να συμμετάσχει στο σχήμα και ο Γιάννης Χαρούλης διαμορφώνοντας το χειμερινό της πρόγραμμα με βάση αυτή την περιοδεία με κορυφαίους σταθμούς το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και το Σίδνεϊ.
Ο Γιώργος Χατζιδάκις ανέφερε ότι η εταιρεία «SEED POINT» η οποία έχει αναλάβει την διαχείριση και την προστασία των έργων του πατέρα του, απέρριψε την πρόταση του κ. Λιαρόπουλου για την διοργάνωση αφιερωματικής περιοδείας διότι «δεν ανταποκρινόταν στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι». Πρόσθεσε επίσης πως το γεγονός ότι «ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες».
Ο γιος του μεγάλου συνθέτη απέδωσε την συμπεριφορά του στον «σεβασμό του έργου και των πεποιθήσεων του πατέρα του» προσθέτοντας μάλιστα ότι «είναι ασέβεια να παρουσιάζεται το έργο του παρά τις σαφείς αντιρρήσεις της οικογένειας του».
Πρόκειται ουσιαστικά για δύο διαφορετικά μουσικά έργα: Το «Βαλς των χαμένων ονείρων» είναι η ορχηστρική σύνθεση του Μάνου Χατζιδάκι για την ταινία «Χαμένα όνειρα» και το δεύτερο είναι το τραγούδι με στίχους που προέκυψαν από έναν αδημοσίευτο στίχο του Άλκη Αλκαίου.
Ο Γιώργος Χατζιδάκις ανέφερε ότι η εταιρεία «SEED POINT» η οποία έχει αναλάβει την διαχείριση και την προστασία των έργων του πατέρα του, απέρριψε την πρόταση του κ. Λιαρόπουλου για την διοργάνωση αφιερωματικής περιοδείας διότι «δεν ανταποκρινόταν στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι». Πρόσθεσε επίσης πως το γεγονός ότι «ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες».
Ο γιος του μεγάλου συνθέτη απέδωσε την συμπεριφορά του στον «σεβασμό του έργου και των πεποιθήσεων του πατέρα του» προσθέτοντας μάλιστα ότι «είναι ασέβεια να παρουσιάζεται το έργο του παρά τις σαφείς αντιρρήσεις της οικογένειας του».
Η αλλαγή του τίτλου του τραγουδιού της ΚατσιμίχαΟ Γιώργος Χατζιδάκις είχε εκφράσει και την επιθυμία του να αλλάξει ο τίτλος του πολύ γνωστού τραγουδιού της Μαριάννας Κατσιμίχα και του Δημήτρη Μπάκουλη με τίτλο «Το βαλς των χαμένων ονείρων» με στόχο τον διαχωρισμό του τραγουδιού αυτού από το έργο του Μάνου Χατζιδάκι. Έτσι το τραγούδι μετονομάστηκε «Σε βαλς των ονείρων».
Πρόκειται ουσιαστικά για δύο διαφορετικά μουσικά έργα: Το «Βαλς των χαμένων ονείρων» είναι η ορχηστρική σύνθεση του Μάνου Χατζιδάκι για την ταινία «Χαμένα όνειρα» και το δεύτερο είναι το τραγούδι με στίχους που προέκυψαν από έναν αδημοσίευτο στίχο του Άλκη Αλκαίου.
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