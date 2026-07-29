Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Στέφαν Ορτέγκα
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Στέφαν Ορτέγκα
Οι «ερυθρόλευκοι» πρόσθεσαν στο ρόστερ τους τον 34χρονο τερματοφύλακα, πρώην των Μάντσεστερ Σίτι και Νότιγχαμ Φόρεστ
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Στέφαν Ορτέγκα.
Ο 34χρονος Γερμανός πορτιέρε προορίζεται για το Νο1 τη σεζόν που έρχεται, μετά την αποχώρηση του Κωνσταντή Τζολάκη. Ο Ορτέγκα έπαιξε την προηγούμενη τετραετία στην Premier League.
Για 3,5 χρόνια με τη Μάντσεστερ Σίτι και το εξάμηνο που πέρασε στη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα, Στέφαν Ορτέγκα Μορένο.
Γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 1992 στο Hofgeismar και το δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στη Nottingham Forest, με την οποία έφτασε έως τα ημιτελικά του Europa League.
Ο 33χρονος γκολκίπερ ανήκε στη Manchester City από το καλοκαίρι του 2022 έως τον Φλεβάρη του 2026, έχοντας κάνει 56 συμμετοχές υπό την καθοδήγηση του Pep Guardiola. Τη σεζόν 2022-2023, κατά την οποία η βρετανική ομάδα κατέκτησε το τρεμπλ (Premier League, FA Cup, UEFA Champions League), ο Ορτέγκα πραγματοποίησε 14 συμμετοχές.
Σε ηλικία 15 ετών εντάχθηκε στην Arminia Bielefeld, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 220 συμμετοχές, βοηθώντας τη να εξασφαλίσει την άνοδο στην Bundesliga το 2020.
Στέφαν, ο Ολυμπιακός σε καλωσορίζει στην οικογένειά του».
Ο 34χρονος Γερμανός πορτιέρε προορίζεται για το Νο1 τη σεζόν που έρχεται, μετά την αποχώρηση του Κωνσταντή Τζολάκη. Ο Ορτέγκα έπαιξε την προηγούμενη τετραετία στην Premier League.
Για 3,5 χρόνια με τη Μάντσεστερ Σίτι και το εξάμηνο που πέρασε στη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα, Στέφαν Ορτέγκα Μορένο.
Γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 1992 στο Hofgeismar και το δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στη Nottingham Forest, με την οποία έφτασε έως τα ημιτελικά του Europa League.
Ο 33χρονος γκολκίπερ ανήκε στη Manchester City από το καλοκαίρι του 2022 έως τον Φλεβάρη του 2026, έχοντας κάνει 56 συμμετοχές υπό την καθοδήγηση του Pep Guardiola. Τη σεζόν 2022-2023, κατά την οποία η βρετανική ομάδα κατέκτησε το τρεμπλ (Premier League, FA Cup, UEFA Champions League), ο Ορτέγκα πραγματοποίησε 14 συμμετοχές.
Σε ηλικία 15 ετών εντάχθηκε στην Arminia Bielefeld, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 220 συμμετοχές, βοηθώντας τη να εξασφαλίσει την άνοδο στην Bundesliga το 2020.
Στέφαν, ο Ολυμπιακός σε καλωσορίζει στην οικογένειά του».
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