Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο Σέρβος που οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στον περιφερειακό και συγκρούστηκε με ταξί
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Τροχαίο Μεθυσμένος

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο Σέρβος που οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στον περιφερειακό και συγκρούστηκε με ταξί

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας καθώς είχε λιποθυμικό επεισόδιο

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο Σέρβος που οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στον περιφερειακό και συγκρούστηκε με ταξί
Στράτος Λούβαρης
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Ποινή φυλάκισης 14 μηνών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στον 66χρονο Σέρβο που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και μπήκε με το αυτοκίνητό του στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ταξί.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Η ποινή του αποφασίστηκε να μετατραπεί προς 10 ευρώ ημερησίως.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων και, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, καθώς οι διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα «έδειξαν» 0,86 και 0,69 mg/l.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα, ενώ ο 66χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο της πόλης. Ο 66χρονος κατηγορούμενος, οποίος εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, υποστήριξε ότι οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας καθώς είχε λιποθυμικό επεισόδιο.
Στράτος Λούβαρης
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