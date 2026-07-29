Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για τα 22 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή η Ρένα Βλαχοπούλου
Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για τα 22 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή η Ρένα Βλαχοπούλου
Η αείμνηστη ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 81 ετών, την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2004
Με ένα βίντεο τίμησε η Φίνος Φιλμ τη Ρένα Βλαχοπούλου με αφορμή τα 22 χρόνια που συμπληρώθηκαν την Τετάρτη 29 Ιουλίου από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή.
Η αείμνηστη ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 81 ετών, στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιουλίου 2004, έπειτα από νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, όπου είχε εισαχθεί λίγες ημέρες πριν ώστε να εγχειριστεί, επειδή υπέστη διάτρηση στομάχου, έπειτα σε υποτροπή του ζαχάρου που την ταλαιπωρούσε για χρόνια.
Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, πέθανε αιφνίδια ανακοπή καρδιάς, ενώ τις τελευταίες ημέρες της ζωής της είχε πέσει σε κώμα.
Στην ανάρτηση της Φίνος Φιλμ, η ηθοποιός παρουσιάζεται σε μία εμβληματική σκηνή του ελληνικού κινηματογράφου κατά την οποία δήλωσε πως ήταν 22 ετών. «Όταν η Ρένα είχε κέφια, απογείωνε σενάρια και έγραφε ιστορία ακόμα και σε μια σκηνή. Σήμερα, 22 χρόνια από τη μέρα που έφυγε, δηλώνει ετών 22 σε μια από τις αγαπημένες σκηνές του ελληνικού σινεμά», αναφέρεται στη λεζάντα.
Δείτε το βίντεο
Η αείμνηστη ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 81 ετών, στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιουλίου 2004, έπειτα από νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, όπου είχε εισαχθεί λίγες ημέρες πριν ώστε να εγχειριστεί, επειδή υπέστη διάτρηση στομάχου, έπειτα σε υποτροπή του ζαχάρου που την ταλαιπωρούσε για χρόνια.
Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, πέθανε αιφνίδια ανακοπή καρδιάς, ενώ τις τελευταίες ημέρες της ζωής της είχε πέσει σε κώμα.
Στην ανάρτηση της Φίνος Φιλμ, η ηθοποιός παρουσιάζεται σε μία εμβληματική σκηνή του ελληνικού κινηματογράφου κατά την οποία δήλωσε πως ήταν 22 ετών. «Όταν η Ρένα είχε κέφια, απογείωνε σενάρια και έγραφε ιστορία ακόμα και σε μια σκηνή. Σήμερα, 22 χρόνια από τη μέρα που έφυγε, δηλώνει ετών 22 σε μια από τις αγαπημένες σκηνές του ελληνικού σινεμά», αναφέρεται στη λεζάντα.
Δείτε το βίντεο
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