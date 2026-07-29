Η φωτογραφία με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη να προσφέρει λουλούδια στη Ρένα Βλαχοπούλου

Το Studio Κλεισθένης τίμησε την ηθοποιό με αφορμή τα 22 χρόνια από τον θάνατό της, με ένα στιγμιότυπο από το 1997