Η φωτογραφία με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη να προσφέρει λουλούδια στη Ρένα Βλαχοπούλου
Η φωτογραφία με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη να προσφέρει λουλούδια στη Ρένα Βλαχοπούλου
Το Studio Κλεισθένης τίμησε την ηθοποιό με αφορμή τα 22 χρόνια από τον θάνατό της, με ένα στιγμιότυπο από το 1997
Μία σπάνια φωτογραφία με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη να προσφέρει λουλούδια στη Ρένα Βλαχοπούλου έφερε στο φως της δημοσιότητας το Studio Κλεισθένης, με αφορμή τα 22 χρόνια που συμπληρώνονται από την ημέρα που η αείμνηστη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή.
Η Ρένα Βλαχοπούλου άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 81 ετών τον Ιούλιο του 2004, έπειτα από μέρες νοσηλείας, και για να τιμήσουν τη μνήμη της δημοσίευσαν από το Studio Κλεισθένης στο Instagram ένα στιγμιότυπο από το 1997, από την παρουσίαση του δίσκου «Η Ρένα τραγουδάει Jazz».
Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «Σαν σήμερα έφυγε το 2004 από κοντά μας η αγαπημένη μας ηθοποιός και τραγουδίστρια Ρένα Βλαχοπούλου. Στην φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη την βλέπουμε με την Ζωζώ Σαπουντζάκη να της προσφέρει λουλούδια στην παρουσίαση του δίσκου Η Ρένα τραγουδάει Jazz, στο Θέατρο Μίνωα στις 14 Απριλίου του 1997».
Δείτε τη φωτογραφία
Η Ρένα Βλαχοπούλου άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 81 ετών τον Ιούλιο του 2004, έπειτα από μέρες νοσηλείας, και για να τιμήσουν τη μνήμη της δημοσίευσαν από το Studio Κλεισθένης στο Instagram ένα στιγμιότυπο από το 1997, από την παρουσίαση του δίσκου «Η Ρένα τραγουδάει Jazz».
Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «Σαν σήμερα έφυγε το 2004 από κοντά μας η αγαπημένη μας ηθοποιός και τραγουδίστρια Ρένα Βλαχοπούλου. Στην φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη την βλέπουμε με την Ζωζώ Σαπουντζάκη να της προσφέρει λουλούδια στην παρουσίαση του δίσκου Η Ρένα τραγουδάει Jazz, στο Θέατρο Μίνωα στις 14 Απριλίου του 1997».
Δείτε τη φωτογραφία
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