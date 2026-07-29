Η φωτογραφία με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη να προσφέρει λουλούδια στη Ρένα Βλαχοπούλου
GALA
Ρένα Βλαχοπούλου Ζωζώ Σαπουντζάκη studio Κλεισθένης

Η φωτογραφία με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη να προσφέρει λουλούδια στη Ρένα Βλαχοπούλου

Το Studio Κλεισθένης τίμησε την ηθοποιό με αφορμή τα 22 χρόνια από τον θάνατό της, με ένα στιγμιότυπο από το 1997

Η φωτογραφία με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη να προσφέρει λουλούδια στη Ρένα Βλαχοπούλου
Ιωάννα Μαρίνου
Μία σπάνια φωτογραφία με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη να προσφέρει λουλούδια στη Ρένα Βλαχοπούλου έφερε στο φως της δημοσιότητας το Studio Κλεισθένης, με αφορμή τα 22 χρόνια που συμπληρώνονται από την ημέρα που η αείμνηστη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή.

Η Ρένα Βλαχοπούλου άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 81 ετών τον Ιούλιο του 2004, έπειτα από μέρες νοσηλείας, και για να τιμήσουν τη μνήμη της δημοσίευσαν από το Studio Κλεισθένης στο Instagram ένα στιγμιότυπο από το 1997, από την παρουσίαση του δίσκου «Η Ρένα τραγουδάει Jazz».

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «Σαν σήμερα έφυγε το 2004 από κοντά μας η αγαπημένη μας ηθοποιός και τραγουδίστρια Ρένα Βλαχοπούλου. Στην φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη την βλέπουμε με την Ζωζώ Σαπουντζάκη να της προσφέρει λουλούδια στην παρουσίαση του δίσκου Η Ρένα τραγουδάει Jazz, στο Θέατρο Μίνωα στις 14 Απριλίου του 1997».

Δείτε τη φωτογραφία

Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται διαρκώς και αναζητά καταρτισμένους επαγγελματίες, η LE MONDE συνδυάζει εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης