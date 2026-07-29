Έλενα Μακρή για Αντώνη Λυμπέρη: Η διαδικασία του πένθους είναι σαν να έχεις σπάσει κόκαλα στα πλευρά σου, πονάς με την κάθε ανάσα που εισπνέεις
Έλενα Μακρή για Αντώνη Λυμπέρη: Η διαδικασία του πένθους είναι σαν να έχεις σπάσει κόκαλα στα πλευρά σου, πονάς με την κάθε ανάσα που εισπνέεις
Η σύζυγος του εκδότη έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για τους 21 μήνες μετά τον θάνατό του
Σαν να έχει σπάσει κόκαλα στα πλευρά της αισθάνεται η Έλενα Μακρή, καθώς πονά με την κάθε ανάσα που εισπνέει, όπως εξομολογήθηκε μιλώντας για το πένθος, 21 μήνες μετά τον χαμό του συζύγου της Αντώνη Λυμπέρη.
Η σύζυγος του εκδότη δημοσίευσε στα stories της στο Instagram μία φωτογραφία του από τις διακοπές που είχαν κάνει στη Μήλο πριν από κάποια χρόνια και περιέγραψε τα συναισθήματά της.
Η Έλενα Μακρή, η οποία αποχαιρέτισε τον Αντώνη Λυμπέρη τον Νοέμβριο του 2024, έπειτα από μία σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, έγραψε αναλυτικά: «Σαν σήμερα πριν λίγα χρόνια σου έβγαλα αυτή τη φωτογραφία. Ήσουν τόσο ωραίος όπως έβγαινες από τα νερά της Μήλου, εσύ κι εγώ οι δυο μας διακοπές. Μας έκανε τόσο ευτυχισμένους το φουσκωτό και μια ταβέρνα… τα πράσινα μάτια σου ίδια με το νερό. Στο είπα δυνατά και πόζαρες με αυτό σου το υπέροχο χαμόγελο. Μπαίνουμε στους 21 μήνες. Η διαδικασία του πένθους είναι σαν να έχεις σπάσει κόκαλα στα πλευρά σου. Πονάς και με την κάθε ανάσα που εισπνέεις».
Δείτε την ανάρτηση
Η σύζυγος του εκδότη έκανε και δεύτερη ανάρτηση, σημειώνοντας πως ο πόνος δεν φεύγει ποτέ και πως αισθάνεται ότι πάντα θα προσποιείται ότι προχωρά ακόμη κι αν δεν είναι αλήθεια: «Το πένθος έρχεται και φεύγει όπως τα καλά όνειρα και οι ξαφνικοί εφιάλτες. Αντέχεις και πονάς. Είσαι για κάτι χαρούμενος και όλα ανατρέπονται στη στιγμή γιατί έκανες έναν συνειρμό. Θρηνείς για εσένα, για αυτά που ειπώθηκαν, αυτά που δεν πρόλαβαν, για τα υπέροχα, για τα φρικιαστικά, ενώ σαδιστικά θες να τα ξαναζήσεις. Χαλάλι λες. Και πάλι διατηρείς μέσα σου τον θρήνο σαν φυλαχτό γιατί αν και πονά σαν το σπάσιμο πλευρού σου υπενθυμίζει τα χρόνια σου, τη ζωή σου όλη. Παρακολουθείς στα social τις τρελές χαρές των άλλων και τα οργιώδη ξεφαντώματα και νιώθεις πως θα είσαι πάντα θεατής, Κάποιος που για πάντα θα προσποιείται πως προχωρά, κρατώντας τις ανάσες του από τον φρικτό πόνο του κομματιασμένου σου πλευρού», ανέφερε.
Κλείνοντας, δήλωσε πως τα social media αντί να την κάνουν να ξεχνιέται, την κάνουν να απελπίζεται, με αποτέλεσμα να επιστρέφει και πάλι στις αναμνήσεις που δημιούργησε τον σύζυγό της: «Τυχεροί όσοι νιώθουν ευαισθησία. Πιο τυχεροί όσοι δεν νιώθουν τίποτα σαν ντουβάρια. Έχω απελπιστεί να βλέπω ιστορίες ανθρώπων που ζουν για να διαφημίζουν την ακριβή χαρά τους. Καλύτερα να κοιτάω όλη την ώρα αυτά τα υπέροχα μπλε νερά, κατεμεσής της Μήλου, τραβηγμένες αναμνήσεις λίγα χρόνια πριν, όταν είχε ο ένας τον άλλον. Να εκτιμάτε την ανεκτίμητη αγάπη», έγραψε.
Η σύζυγος του εκδότη δημοσίευσε στα stories της στο Instagram μία φωτογραφία του από τις διακοπές που είχαν κάνει στη Μήλο πριν από κάποια χρόνια και περιέγραψε τα συναισθήματά της.
Η Έλενα Μακρή, η οποία αποχαιρέτισε τον Αντώνη Λυμπέρη τον Νοέμβριο του 2024, έπειτα από μία σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, έγραψε αναλυτικά: «Σαν σήμερα πριν λίγα χρόνια σου έβγαλα αυτή τη φωτογραφία. Ήσουν τόσο ωραίος όπως έβγαινες από τα νερά της Μήλου, εσύ κι εγώ οι δυο μας διακοπές. Μας έκανε τόσο ευτυχισμένους το φουσκωτό και μια ταβέρνα… τα πράσινα μάτια σου ίδια με το νερό. Στο είπα δυνατά και πόζαρες με αυτό σου το υπέροχο χαμόγελο. Μπαίνουμε στους 21 μήνες. Η διαδικασία του πένθους είναι σαν να έχεις σπάσει κόκαλα στα πλευρά σου. Πονάς και με την κάθε ανάσα που εισπνέεις».
Δείτε την ανάρτηση
Η σύζυγος του εκδότη έκανε και δεύτερη ανάρτηση, σημειώνοντας πως ο πόνος δεν φεύγει ποτέ και πως αισθάνεται ότι πάντα θα προσποιείται ότι προχωρά ακόμη κι αν δεν είναι αλήθεια: «Το πένθος έρχεται και φεύγει όπως τα καλά όνειρα και οι ξαφνικοί εφιάλτες. Αντέχεις και πονάς. Είσαι για κάτι χαρούμενος και όλα ανατρέπονται στη στιγμή γιατί έκανες έναν συνειρμό. Θρηνείς για εσένα, για αυτά που ειπώθηκαν, αυτά που δεν πρόλαβαν, για τα υπέροχα, για τα φρικιαστικά, ενώ σαδιστικά θες να τα ξαναζήσεις. Χαλάλι λες. Και πάλι διατηρείς μέσα σου τον θρήνο σαν φυλαχτό γιατί αν και πονά σαν το σπάσιμο πλευρού σου υπενθυμίζει τα χρόνια σου, τη ζωή σου όλη. Παρακολουθείς στα social τις τρελές χαρές των άλλων και τα οργιώδη ξεφαντώματα και νιώθεις πως θα είσαι πάντα θεατής, Κάποιος που για πάντα θα προσποιείται πως προχωρά, κρατώντας τις ανάσες του από τον φρικτό πόνο του κομματιασμένου σου πλευρού», ανέφερε.
Κλείνοντας, δήλωσε πως τα social media αντί να την κάνουν να ξεχνιέται, την κάνουν να απελπίζεται, με αποτέλεσμα να επιστρέφει και πάλι στις αναμνήσεις που δημιούργησε τον σύζυγό της: «Τυχεροί όσοι νιώθουν ευαισθησία. Πιο τυχεροί όσοι δεν νιώθουν τίποτα σαν ντουβάρια. Έχω απελπιστεί να βλέπω ιστορίες ανθρώπων που ζουν για να διαφημίζουν την ακριβή χαρά τους. Καλύτερα να κοιτάω όλη την ώρα αυτά τα υπέροχα μπλε νερά, κατεμεσής της Μήλου, τραβηγμένες αναμνήσεις λίγα χρόνια πριν, όταν είχε ο ένας τον άλλον. Να εκτιμάτε την ανεκτίμητη αγάπη», έγραψε.
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