Φωτιά στη Λέσβο, 112 για εκκένωση του Πλωμαρίου
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Φωτιά στη Λέσβο, 112 για εκκένωση του Πλωμαρίου

Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και 6 εναέρια μέσα - Εστάλη μήνυμα 112

Φωτιά στη Λέσβο, 112 για εκκένωση του Πλωμαρίου
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στην περιοχή Χαλκιέλια Πλωμαρίου,  στη Λέσβο κοντά στην παλιά χωματερή και στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους του Πλωμαρίου, να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς την περιοχή του Αγίου Ισιδώρου. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής για να είναι σε ετοιμότητα. 

Πάνω στο βουνό δεν υπάρχουν δρόμοι ώστε να συνδράμουν οι επίγειες δυνάμεις, με αποτέλεσμα το βάρος να πέφτει στα 6 εναέρια μέσα.

Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης έως 7 μποφόρ, ενώ δημιουργούνται συνεχώς νέες εστίες. Το μικροκλίμα που δημιουργείται λόγω της φωτιάς καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την κατάσβεση.

Η φωτιά παραμένει ενεργή κοντά σε εξοχικές κατοικίες. Κάτοικοι και εθελοντές έδωσαν μάχη με λάστιχα και κουβάδες, ώστε να εμποδίσουν τις φλόγες να φτάσουν στα σπίτια, σύμφωνα με το « Στο Νησί». Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση, καθώς υπάρχουν ακόμη ενεργές εστίες.

Στο σημείο επιχειρούν  50  πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και 6 εναέρια μέσα, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα. Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες φορέων της αυτοδιοίκησης για να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Η φωτιά καίει ελιές και πεύκα.

Ανησυχεί ιδιαίτερα η εστία προς την πλευρά του Αγίου Αντωνίου, εκεί υπάρχουν αρκετά χωράφια ακαλλιέργητα, ρουμάνια και πολλά αγριόχορτα, ενώ γίνεται ορατός μαύρος καπνός. 

Σημειώνεται ότι η Λέσβος σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: 

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UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ

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