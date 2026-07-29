Φωτιά στη Λέσβο, 112 για εκκένωση του Πλωμαρίου

μήνυμα στους κατοίκους του Πλωμαρίου, να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς την περιοχή του Αγίου Ισιδώρου. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής για να είναι σε ετοιμότητα.



Πάνω στο βουνό δεν υπάρχουν δρόμοι ώστε να συνδράμουν οι επίγειες δυνάμεις, με αποτέλεσμα το βάρος να πέφτει στα 6 εναέρια μέσα.



Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης έως 7 μποφόρ, ενώ δημιουργούνται συνεχώς νέες εστίες. Το μικροκλίμα που δημιουργείται λόγω της φωτιάς καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την κατάσβεση.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πλωμάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Πλωμαρίου με κατεύθυνση #Άγιο_Ισίδωρο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες φορέων της αυτοδιοίκησης για να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.



Σημειώνεται ότι η Λέσβος σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).



Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:



















Σημειώνεται ότι η Λέσβος σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Πλωμάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλωμάρι, #Λέσβος.

Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης #ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026