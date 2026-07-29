Η Ιρίνα Σάικ είναι σε σχέση με 29χρονο αστέρα του NBA και πρώην σύντροφο της Κένταλ Τζένερ
Η Ιρίνα Σάικ είναι σε σχέση με 29χρονο αστέρα του NBA και πρώην σύντροφο της Κένταλ Τζένερ
«Να περιμένετε να δείτε την Ιρίνα σε κάποιους από τους αγώνες του» ανέφερε μια πηγή στο People
Με πρώην σύντροφο της Κένταλ Τζένερ φέρεται πως διατηρεί σχέση η Ιρίνα Σάικ.
Σύμφωνα με το People, το μοντέλο εθεάθη με τον 29χρονο αστέρα του ΝΒΑ Ντέβιν Μπούκερ στο Χάμπτον, ενώ πηγή δήλωσε στο περιοδικό πως η σχέση τους ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό, με τους δυο τους να τρέφουν έντονα συναισθήματα: «Ο Ντέβιν Μπούκερ και η Ιρίνα βγαίνουν. Είναι πολύ πρόσφατο, αλλά αρέσουν πολύ ο ένας στον άλλον», ανέφερε η πηγή.
Και συνέχισε: «Γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων πριν από μερικούς μήνες και προσπαθούν να περνούν όσο περισσότερο χρόνο γίνεται μαζί αυτό το καλοκαίρι, πριν ο Ντέβιν ξεκινήσει την προετοιμασία για τη σεζόν. Να περιμένετε να δείτε την Ιρίνα σε κάποιους από τους αγώνες του».
Μέχρι στιγμής κανείς από τους δύο αλλά ούτε και οι εκπρόσωποί τους έχουν προχωρήσει σε σχετική δήλωση.
Ο Μπούκερ είχε στο παρελθόν σχέση με την Κένταλ Τζένερ, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020, όμως επισημοποιήθηκε στο Instagram τον Φεβρουάριο του 2021, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.
Λίγο μετά τη συμπλήρωση δύο χρόνων σχέσης, τον Ιούνιο του 2022, το ζευγάρι χώρισε προσωρινά, όμως η επανασύνδεσή τους δεν άργησε. Παρόλα αυτά, τον Οκτώβριο χώρισαν ξανά και αυτή τη φορά οριστικά, με πηγές από το περιβάλλον τους να αναφέρουν πως είχαν πολύ πιεστικά και διαφορετικά προγράμματα, τονίζοντας πως ο χωρισμός τους ήταν φιλικός.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με το People, το μοντέλο εθεάθη με τον 29χρονο αστέρα του ΝΒΑ Ντέβιν Μπούκερ στο Χάμπτον, ενώ πηγή δήλωσε στο περιοδικό πως η σχέση τους ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό, με τους δυο τους να τρέφουν έντονα συναισθήματα: «Ο Ντέβιν Μπούκερ και η Ιρίνα βγαίνουν. Είναι πολύ πρόσφατο, αλλά αρέσουν πολύ ο ένας στον άλλον», ανέφερε η πηγή.
Και συνέχισε: «Γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων πριν από μερικούς μήνες και προσπαθούν να περνούν όσο περισσότερο χρόνο γίνεται μαζί αυτό το καλοκαίρι, πριν ο Ντέβιν ξεκινήσει την προετοιμασία για τη σεζόν. Να περιμένετε να δείτε την Ιρίνα σε κάποιους από τους αγώνες του».
Irina Shayk, 40, dating Kendall Jenner’s ex Devin Booker, 29 https://t.co/oYLKfbYGBG pic.twitter.com/gVtINBpGYg— Page Six (@PageSix) July 28, 2026
Μέχρι στιγμής κανείς από τους δύο αλλά ούτε και οι εκπρόσωποί τους έχουν προχωρήσει σε σχετική δήλωση.
Ο Μπούκερ είχε στο παρελθόν σχέση με την Κένταλ Τζένερ, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020, όμως επισημοποιήθηκε στο Instagram τον Φεβρουάριο του 2021, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.
Λίγο μετά τη συμπλήρωση δύο χρόνων σχέσης, τον Ιούνιο του 2022, το ζευγάρι χώρισε προσωρινά, όμως η επανασύνδεσή τους δεν άργησε. Παρόλα αυτά, τον Οκτώβριο χώρισαν ξανά και αυτή τη φορά οριστικά, με πηγές από το περιβάλλον τους να αναφέρουν πως είχαν πολύ πιεστικά και διαφορετικά προγράμματα, τονίζοντας πως ο χωρισμός τους ήταν φιλικός.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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