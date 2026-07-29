Ο Τζάρεντ Λέτο κατηγορείται για ποινικά σεξουαλικά αδικήματα από τέσσερις διαφορετικές γυναίκες όταν εκείνες ήταν ανήλικες
Ο Τζάρεντ Λέτο κατηγορείται για ποινικά σεξουαλικά αδικήματα από τέσσερις διαφορετικές γυναίκες όταν εκείνες ήταν ανήλικες
Σε νέο ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret» περιγράφουν τις απειλές, τις επιθέσεις και τις συναντήσεις τους με τον ηθοποιό και μουσικό
Για ποινικά σεξουαλικά αδικήματα κατηγορείται ο Τζάρεντ Λέτο, από τέσσερις διαφορετικές γυναίκες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι τα περιστατικά συνέβησαν όταν ήταν ανήλικες.
Σε νέο ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret» που κυκλοφορεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου, μία από τις γυναίκες κατηγορεί τον ηθοποιό ότι της επιτέθηκε σε μπάνιο μοτέλ όταν εκείνη ήταν 17 ετών, ενώ μία άλλη ισχυρίζεται ότι την απείλησε με σεξουαλική επίθεση όταν ήταν 19 χρονών. Μια τρίτη δήλωσε στο ντοκιμαντέρ ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον Λέτο στην Καλιφόρνια όταν ήταν 17 ετών, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αποπλάνηση ανηλίκου, με τον ίδιο να αδιαφορεί για το όριο συναίνεσης που είναι τα 18 στην πολιτεία.
Μια τέταρτη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο ηθοποιός και μουσικός της έκανε επανειλημμένα σεξουαλικά και προκλητικά τηλεφωνήματα όταν ήταν 16 ετών και της πρότεινε να κάνουν σεξ.
Το BBC επισημαίνει στο ντοκιμαντέρ ότι έχει δει συμφωνητικό εμπιστευτικότητας (NDA) που ζητήθηκε από την τέταρτη γυναίκα να υπογράψει, ώστε να μη μιλήσει για τη σχέση της μαζί του, το οποίο εκείνη αρνήθηκε να υπογράψει.
Παράλληλα, τέσσερις ακόμη γυναίκες κατηγόρησαν τον Λέτο ότι τους έκανε «περίεργα και συχνά έντονα σεξουαλικά» τηλεφωνήματα όταν ήταν νεότερες, ενώ όλες υποστηρίζουν ότι οι επαφές αυτές έγιναν μεταξύ 2002 και 2016, όταν ο ηθοποιός διάνυε τη δεκαετία των 30 και 40 του. «Αυτό έγινε πριν από 25 χρόνια… και έχει ξεφύγει χωρίς συνέπειες», είπε χαρακτηριστικά μία από τις γυναίκες.
Το BBC ανέφερε πως έχει επιβεβαιώσει αρκετές από τις μαρτυρίες των γυναικών, επικοινωνώντας με φίλους και συγγενείς των θυμάτων, τα οποία είχαν ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή για τα γεγονότα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν και αποδεικτικά στοιχεία με φωτογραφίες και μηνύματα που ενισχύουν τους ισχυρισμούς των γυναικών.
Δύο άνδρες που συνεργάστηκαν με το συγκρότημα του Λέτο, Thirty Seconds to Mars, μίλησαν επίσης στο ντοκιμαντέρ και υποστήριξαν ότι το προσωπικό ένιωθε άβολα με τον τρόπο που εκείνος συναναστρεφόταν έφηβες κοπέλες, με τους ίδιους να ισχυρίζονται ότι μερικές φορές τις καλούσε στα παρασκήνια, στο καμαρίνι του ή στο σπίτι όπου ηχογραφούσε.
Συνολικά, στο ντοκιμαντέρ μίλησαν δέκα γυναίκες, περιγράφοντας την επικοινωνία και τις συναντήσεις τους με τον ηθοποιό και μουσικό, με εννέα από εκείνες να μιλούν για πρώτη φορά δημόσια.
Τα στοιχεία αυτά έρχονται έναν χρόνο αφού ο Λέτο είχε κατηγορηθεί από την DJ Allie για σεξουαλική κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι της επιτέθηκε και την τραυμάτισε ψυχολογικά όταν ήταν 17 ετών, γεγονός που οδήγησε και άλλες γυναίκες να προχωρήσουν σε παρόμοιες καταγγελίες.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε νέο ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret» που κυκλοφορεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου, μία από τις γυναίκες κατηγορεί τον ηθοποιό ότι της επιτέθηκε σε μπάνιο μοτέλ όταν εκείνη ήταν 17 ετών, ενώ μία άλλη ισχυρίζεται ότι την απείλησε με σεξουαλική επίθεση όταν ήταν 19 χρονών. Μια τρίτη δήλωσε στο ντοκιμαντέρ ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον Λέτο στην Καλιφόρνια όταν ήταν 17 ετών, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αποπλάνηση ανηλίκου, με τον ίδιο να αδιαφορεί για το όριο συναίνεσης που είναι τα 18 στην πολιτεία.
Μια τέταρτη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο ηθοποιός και μουσικός της έκανε επανειλημμένα σεξουαλικά και προκλητικά τηλεφωνήματα όταν ήταν 16 ετών και της πρότεινε να κάνουν σεξ.
Jared Leto Accused of Criminal Sexual Conduct by Four Women in BBC Documentary https://t.co/xicfE0VPxH— Variety (@Variety) July 29, 2026
Το BBC επισημαίνει στο ντοκιμαντέρ ότι έχει δει συμφωνητικό εμπιστευτικότητας (NDA) που ζητήθηκε από την τέταρτη γυναίκα να υπογράψει, ώστε να μη μιλήσει για τη σχέση της μαζί του, το οποίο εκείνη αρνήθηκε να υπογράψει.
Παράλληλα, τέσσερις ακόμη γυναίκες κατηγόρησαν τον Λέτο ότι τους έκανε «περίεργα και συχνά έντονα σεξουαλικά» τηλεφωνήματα όταν ήταν νεότερες, ενώ όλες υποστηρίζουν ότι οι επαφές αυτές έγιναν μεταξύ 2002 και 2016, όταν ο ηθοποιός διάνυε τη δεκαετία των 30 και 40 του. «Αυτό έγινε πριν από 25 χρόνια… και έχει ξεφύγει χωρίς συνέπειες», είπε χαρακτηριστικά μία από τις γυναίκες.
Το BBC ανέφερε πως έχει επιβεβαιώσει αρκετές από τις μαρτυρίες των γυναικών, επικοινωνώντας με φίλους και συγγενείς των θυμάτων, τα οποία είχαν ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή για τα γεγονότα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν και αποδεικτικά στοιχεία με φωτογραφίες και μηνύματα που ενισχύουν τους ισχυρισμούς των γυναικών.
Δύο άνδρες που συνεργάστηκαν με το συγκρότημα του Λέτο, Thirty Seconds to Mars, μίλησαν επίσης στο ντοκιμαντέρ και υποστήριξαν ότι το προσωπικό ένιωθε άβολα με τον τρόπο που εκείνος συναναστρεφόταν έφηβες κοπέλες, με τους ίδιους να ισχυρίζονται ότι μερικές φορές τις καλούσε στα παρασκήνια, στο καμαρίνι του ή στο σπίτι όπου ηχογραφούσε.
Συνολικά, στο ντοκιμαντέρ μίλησαν δέκα γυναίκες, περιγράφοντας την επικοινωνία και τις συναντήσεις τους με τον ηθοποιό και μουσικό, με εννέα από εκείνες να μιλούν για πρώτη φορά δημόσια.
Τα στοιχεία αυτά έρχονται έναν χρόνο αφού ο Λέτο είχε κατηγορηθεί από την DJ Allie για σεξουαλική κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι της επιτέθηκε και την τραυμάτισε ψυχολογικά όταν ήταν 17 ετών, γεγονός που οδήγησε και άλλες γυναίκες να προχωρήσουν σε παρόμοιες καταγγελίες.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα