Ο Τζάρεντ Λέτο κατηγορείται για ποινικά σεξουαλικά αδικήματα από τέσσερις διαφορετικές γυναίκες όταν εκείνες ήταν ανήλικες

Μια τέταρτη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο ηθοποιός και μουσικός της έκανε επανειλημμένα σεξουαλικά και προκλητικά τηλεφωνήματα όταν ήταν 16 ετών και της πρότεινε να κάνουν σεξ.

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