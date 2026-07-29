Ρένα Βλαχοπούλου: Πώς η «βασίλισσα της τζαζ» έγινε η «κόμισσα της Κέρκυρας» και κατέκτησε τον ελληνικό κινηματογράφο

Η σύμπτωση της μοίρας το έφερε, η σπουδαία ηθοποιός, να γεννηθεί και να φύγει από τη ζωή με διαφορά μίας μόλις ημέρας. Γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου του 1923 και πέθανε στις 29 Ιουλίου του 2004