Η Βίκυ Κουλιανού ανέβασε φωτογραφίες με λευκό μπικίνι και μαύρο καφτάνι από τη Μύκονο
Η Βίκυ Κουλιανού ανέβασε φωτογραφίες με λευκό μπικίνι και μαύρο καφτάνι από τη Μύκονο
Το μοντέλο συνεχίζει τις διακοπές του στο νησί των ανέμων
Φωτογραφίες όπου ποζάρει με λευκό μπικίνι και μαύρο καφτάνι κατά τη διάρκεια των διακοπών της ανέβασε η Βίκυ Κουλιανού στα social media.
Το μοντέλο μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα όσο βρίσκεται στη Μύκονο και την Τετάρτη 29 Ιουλίου δημοσίευσε στο Instagram νέες εικόνες της με μαγιό, δείχνοντας πως απολαμβάνει τη διαμονή της στο νησί των ανέμων.
«Καλή φωτεινή εβδομάδα για όλους», έγραψε η Βίκυ Κουλιανού στη λεζάντα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Λίγες ώρες πριν, είχε αναρτήσει ένα βίντεο όπου έκανε ηλιοθεραπεία πάνω σε πουφ, δίπλα σε πισίνα, αλλά και φωτογραφίες της στέλνοντας φιλιά στην κάμερα και χαμογελώντας. «Summer time», σημείωσε στην περιγραφή.
Το μοντέλο μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα όσο βρίσκεται στη Μύκονο και την Τετάρτη 29 Ιουλίου δημοσίευσε στο Instagram νέες εικόνες της με μαγιό, δείχνοντας πως απολαμβάνει τη διαμονή της στο νησί των ανέμων.
«Καλή φωτεινή εβδομάδα για όλους», έγραψε η Βίκυ Κουλιανού στη λεζάντα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λίγες ώρες πριν, είχε αναρτήσει ένα βίντεο όπου έκανε ηλιοθεραπεία πάνω σε πουφ, δίπλα σε πισίνα, αλλά και φωτογραφίες της στέλνοντας φιλιά στην κάμερα και χαμογελώντας. «Summer time», σημείωσε στην περιγραφή.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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