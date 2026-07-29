Η Βίκυ Κουλιανού ανέβασε φωτογραφίες με λευκό μπικίνι και μαύρο καφτάνι από τη Μύκονο
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Βίκυ Κουλιανού Μπικίνι Μαγιό

Η Βίκυ Κουλιανού ανέβασε φωτογραφίες με λευκό μπικίνι και μαύρο καφτάνι από τη Μύκονο

Το μοντέλο συνεχίζει τις διακοπές του στο νησί των ανέμων

Η Βίκυ Κουλιανού ανέβασε φωτογραφίες με λευκό μπικίνι και μαύρο καφτάνι από τη Μύκονο
Γεωργία Κοτζιά
9 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες όπου ποζάρει με λευκό μπικίνι και μαύρο καφτάνι κατά τη διάρκεια των διακοπών της ανέβασε η Βίκυ Κουλιανού στα social media. 

Το μοντέλο μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα όσο βρίσκεται στη Μύκονο και την Τετάρτη 29 Ιουλίου δημοσίευσε στο Instagram νέες εικόνες της με μαγιό, δείχνοντας πως απολαμβάνει τη διαμονή της στο νησί των ανέμων.

«Καλή φωτεινή εβδομάδα για όλους», έγραψε η Βίκυ Κουλιανού στη λεζάντα.

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Βίκυ Κουλιανού ανέβασε φωτογραφίες με λευκό μπικίνι και μαύρο καφτάνι από τη Μύκονο
Η Βίκυ Κουλιανού ανέβασε φωτογραφίες με λευκό μπικίνι και μαύρο καφτάνι από τη Μύκονο
Η Βίκυ Κουλιανού ανέβασε φωτογραφίες με λευκό μπικίνι και μαύρο καφτάνι από τη Μύκονο
Η Βίκυ Κουλιανού ανέβασε φωτογραφίες με λευκό μπικίνι και μαύρο καφτάνι από τη Μύκονο

Λίγες ώρες πριν, είχε αναρτήσει ένα βίντεο όπου έκανε ηλιοθεραπεία πάνω σε πουφ, δίπλα σε πισίνα, αλλά και φωτογραφίες της στέλνοντας φιλιά στην κάμερα και χαμογελώντας. «Summer time», σημείωσε στην περιγραφή.

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Η Βίκυ Κουλιανού ανέβασε φωτογραφίες με λευκό μπικίνι και μαύρο καφτάνι από τη Μύκονο
Η Βίκυ Κουλιανού ανέβασε φωτογραφίες με λευκό μπικίνι και μαύρο καφτάνι από τη Μύκονο
Γεωργία Κοτζιά
9 ΣΧΟΛΙΑ

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