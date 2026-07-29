Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο βραβευμένος με Οσκαρ μουσικός Γκλεν Χάνσαρντ
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Γκλεν Χάνσαρντ Ροκ σταρ Όσκαρ Ιρλανδία Τροχαίο δυστύχημα Reuters

Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο βραβευμένος με Οσκαρ μουσικός Γκλεν Χάνσαρντ

Ο Γκλεν Χάνσαρντ σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα σε ηλικία 56 ετών, σύμφωνα με ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης

Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο βραβευμένος με Οσκαρ μουσικός Γκλεν Χάνσαρντ
Ζωή Ψαρρά
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Ο Ιρλανδός μουσικός Γκλεν Χάνσαρντ, ο οποίος είχε κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού το 2008 για την ανεξάρτητη ταινία «Once» και ήταν τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος «The Frames», σκοτώθηκε την Τετάρτη 29/7/2206 σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα σε ηλικία 56 ετών, σύμφωνα με ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Η ιρλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άντρας ηλικίας άνω των 50 ετών πέθανε έπειτα από τροχαίο με εμπλοκή μόνο μοτοσικλέτας στα δυτικά του Δουβλίνου.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν λίγο πριν από τις 04:30 τοπική ώρα, ενώ ο άντρας υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών στο σημείο.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός «Newstalk» και η εφημερίδα «Irish Independent» μετέδωσαν ότι το θύμα ήταν ο Χάνσαρντ.

Εκπρόσωπός του δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Με πληροφορίες από Reuters

Photo Credits: Shutterstock
Ζωή Ψαρρά
1 ΣΧΟΛΙΟ

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