«Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος»: Η Πυροσβεστική για τους δύο νεκρούς στη φωτιά στο Ρέθυμνο
«Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος»: Η Πυροσβεστική για τους δύο νεκρούς στη φωτιά στο Ρέθυμνο
«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα»
Δύσκολη μέρα είναι η σημερινή για το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά που καίει στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.
Με ανακοίνωση, το Πυροσβεστικό Σώμα σημειώνει πως οι δυο πυροσβέστες: «έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος».
Πρόκειται για δύο πυροσβέστες ηλικίας 28 και 60 ετών, ο ένας εποχικός και ο άλλος πενταετούς υποχρέωσης.
Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.
Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.
Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.
Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».
Με ανακοίνωση, το Πυροσβεστικό Σώμα σημειώνει πως οι δυο πυροσβέστες: «έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος».
Πρόκειται για δύο πυροσβέστες ηλικίας 28 και 60 ετών, ο ένας εποχικός και ο άλλος πενταετούς υποχρέωσης.
Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.
Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.
Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.
Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.
Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».
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