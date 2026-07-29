Ο Τόρστεν Φράι εξελέγη επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του CDU/CSU με 91,9%
Ο Τόρστεν Φράι εξελέγη επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του CDU/CSU με 91,9%
Διαδέχεται τον Γενς Σπαν, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από λίγες ημέρες υπό το βάρος των αντιδράσεων για την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ,
Ο Τόρστεν Φράι, μέχρι πρόσφατα επικεφαλής του επιτελείου της καγκελαρίας, εξελέγη πριν από λίγο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) στην Bundestag.
Κατά τη διάρκεια της σημερινής, έκτακτης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), ο κ. Φράι ψηφίστηκε από τους 170 εκ των 185 παρόντων συναδέλφων του και έλαβε το 91,9% των ψήφων των συναδέλφων του και θα διαδεχθεί τον Γενς Σπαν, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από λίγες ημέρες υπό το βάρος των αντιδράσεων για την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ, διαδικασία η οποία στη Γερμανία απαγορεύεται.
Κατά τη διάρκεια της σημερινής, έκτακτης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), ο κ. Φράι ψηφίστηκε από τους 170 εκ των 185 παρόντων συναδέλφων του και έλαβε το 91,9% των ψήφων των συναδέλφων του και θα διαδεχθεί τον Γενς Σπαν, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από λίγες ημέρες υπό το βάρος των αντιδράσεων για την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ, διαδικασία η οποία στη Γερμανία απαγορεύεται.
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