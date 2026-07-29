Ο Τόρστεν Φράι εξελέγη επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του CDU/CSU με 91,9%

Διαδέχεται τον Γενς Σπαν, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από λίγες ημέρες υπό το βάρος των αντιδράσεων για την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ,