Η Κατερίνα Παπουτσάκη φωτογραφήθηκε με μαύρο μπικίνι, ο «μαξιλαροπόλεμος» και οι εικόνες από την παραλία: Κύθνος και χαρά, έγραψε

Η ηθοποιός ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από το νησί όπου βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες με τα παιδιά της