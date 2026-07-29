Η Κατερίνα Παπουτσάκη φωτογραφήθηκε με μαύρο μπικίνι, ο «μαξιλαροπόλεμος» και οι εικόνες από την παραλία: Κύθνος και χαρά, έγραψε
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Κατερίνα Παπουτσάκη Κύθνος Μαγιό Διακοπές

Η Κατερίνα Παπουτσάκη φωτογραφήθηκε με μαύρο μπικίνι, ο «μαξιλαροπόλεμος» και οι εικόνες από την παραλία: Κύθνος και χαρά, έγραψε

Η ηθοποιός ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από το νησί όπου βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες με τα παιδιά της

Η Κατερίνα Παπουτσάκη φωτογραφήθηκε με μαύρο μπικίνι, ο «μαξιλαροπόλεμος» και οι εικόνες από την παραλία: Κύθνος και χαρά, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
55 ΣΧΟΛΙΑ
Με μαύρο μπικίνι φωτογραφήθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Κύθνο, παίζοντας «μαξιλαροπόλεμο».

Η ηθοποιός, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από το νησί όπου βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες με τα παιδιά της, στα οποία περιλαμβάνονταν εικόνες από το δωμάτιο του ξενοδοχείου που έμειναν αλλά και από την παραλία, με τους γιους της να κάνουν ακροβατικά. Στην τελευταία φωτογραφία, πόζαρε χαμογελαστή με τον σκύλο της στο πλοίο της επιστροφής.

«Κύθνος και χαρά», έγραψε η Κατερίνα Παπουτσάκη στη λεζάντα.

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Κατερίνα Παπουτσάκη φωτογραφήθηκε με μαύρο μπικίνι, ο «μαξιλαροπόλεμος» και οι εικόνες από την παραλία: Κύθνος και χαρά, έγραψε
Η Κατερίνα Παπουτσάκη φωτογραφήθηκε με μαύρο μπικίνι, ο «μαξιλαροπόλεμος» και οι εικόνες από την παραλία: Κύθνος και χαρά, έγραψε
Η Κατερίνα Παπουτσάκη φωτογραφήθηκε με μαύρο μπικίνι, ο «μαξιλαροπόλεμος» και οι εικόνες από την παραλία: Κύθνος και χαρά, έγραψε
Η Κατερίνα Παπουτσάκη φωτογραφήθηκε με μαύρο μπικίνι, ο «μαξιλαροπόλεμος» και οι εικόνες από την παραλία: Κύθνος και χαρά, έγραψε
Η Κατερίνα Παπουτσάκη φωτογραφήθηκε με μαύρο μπικίνι, ο «μαξιλαροπόλεμος» και οι εικόνες από την παραλία: Κύθνος και χαρά, έγραψε
Η Κατερίνα Παπουτσάκη φωτογραφήθηκε με μαύρο μπικίνι, ο «μαξιλαροπόλεμος» και οι εικόνες από την παραλία: Κύθνος και χαρά, έγραψε
Η Κατερίνα Παπουτσάκη φωτογραφήθηκε με μαύρο μπικίνι, ο «μαξιλαροπόλεμος» και οι εικόνες από την παραλία: Κύθνος και χαρά, έγραψε
Η Κατερίνα Παπουτσάκη φωτογραφήθηκε με μαύρο μπικίνι, ο «μαξιλαροπόλεμος» και οι εικόνες από την παραλία: Κύθνος και χαρά, έγραψε
Η Κατερίνα Παπουτσάκη φωτογραφήθηκε με μαύρο μπικίνι, ο «μαξιλαροπόλεμος» και οι εικόνες από την παραλία: Κύθνος και χαρά, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
55 ΣΧΟΛΙΑ

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