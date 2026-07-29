Αυτό είναι το νέο Audi Q9

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Η Audi διευρύνει την γκάμα της παρουσιάζοντας, το νέο Q9. Είναι το πρώτο μοντέλο της το οποίο φέρει στην ονομασία του τον αριθμό εννέα και θεωρείται το κορυφαίο της, καθώς εντάσσεται πάνω από το A8. Με, πλάτος 2,21 μέτρα, ύψος 1,81 μέτρα και μεταξόνιο 3,14 μέτρα, το καινούργιο Q9 είναι το μεγαλύτερο μοντέλο που έχει κατασκευάσει ως τώρα η Audi.Στο εμπρός μέρος του ξεχωρίζει η, ενώ οι δύο διαθέσιμες σχεδιαστικές εκδόσεις του διαφοροποιούνται αισθητικά. Συγκεκριμένα, η έκδοση «Advanced»με κάθετες γρίλιες στη μάσκα, ενώ η «S line» ενισχύει τη σπορ εικόνα του μεγάλου SUV.Οι ζάντες αλουμινίου είναι διαθέσιμες σε διάσταση έως και 23 ίντσες, ενώ ο μεγάλος πίσω πρόβολος και η γενικότερη σχεδίαση του αμαξώματος αναδεικνύουν τον όγκο του. Άλλο χαρακτηριστικό του είναι ταεμπρός και τα φώτα τεχνολογίας OLED τρίτης γενιάς στο πίσω μέρος του.Για πρώτη φορά σε μοντέλο της, η Audi, εξοπλίζει το Q9 με, οι οποίες διευκολύνουν την είσοδο και την έξοδο προς και από το όχημα. Ένα εκτεταμένο δίκτυο αισθητήρων περιμετρικά του αμαξώματος ανιχνεύει πιθανά εμπόδια και διακόπτει το άνοιγμα της πόρτας, εφόσον απαιτείται, ενώ τοεξασφαλίζει αθόρυβο και ομαλό κλείσιμο.Το εσωτερικό του νέου Q9 δίνεικαι στις προηγμένες τεχνολογίες. Το νέο πολυτελές μεγάλο SUV είναι επταθέσιο, με τρεις σειρές καθισμάτων. Προαιρετικά διατίθεται και, η οποία προσφέρει μεγαλύτερη άνεση καιενός επιβατικού αεροσκάφους. Επίσης, στον προαιρετικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται και τα εμπρός καθίσματα «Sports Seat Plus» τα οποία είναι κλιματιζόμενα και έχουν λειτουργία μασάζ.Το Q9 διαθέτει στοΑυτή στον πίνακα οργάνων είναι 11,9 ιντσών, η αφής στο κέντρο 14,5 ιντσών και αυτή εμπρός από τον συνοδηγό 12,3 ιντσών, αντίστοιχα. Άλλα στοιχεία του είναι ηπου έχει συνολική επιφάνεια η οποία ξεπερνά το 1,5 τετραγωνικό μέτρο. Αυτή ανοίγει ή ανασηκώνεται ηλεκτρικά, ενώ προαιρετικάμεταβαλλόμενης σκίασής της.Για πρώτη φορά στην Audi,, το χρώμα της οποίας (γυάλινη οροφή) προσαρμόζεται στον εξατομικευμένο ατμοσφαιρικό φωτισμό της καμπίνας.Αρχικά, το Audi Q9 θα διατίθεται με τονο οποίος αποδίδει 299 ίππους και μέγιστη ροπή 630 Nm. Σε κάποιες ευρωπαϊκές αγορές θα διατίθεται καιπου διαθέτει ήπιο υβριδικό σύστημα MHEV Plus και αποδίδει 245 ίππους και μέγιστη ροπή 500 Nm.