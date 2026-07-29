Αυτό είναι το νέο Audi Q9

Η Audi παρουσίασε τη νέα ναυαρχίδα της, το πληθωρικό Q9 με το οποίο μπαίνει στο παιχνίδι της κατηγορίας των μεγάλων υπερπολυτελών SUV.
Η Audi διευρύνει την γκάμα της παρουσιάζοντας το μεγαλύτερο SUV στην ιστορία της, το νέο Q9. Είναι το πρώτο μοντέλο της το οποίο φέρει στην ονομασία του τον αριθμό εννέα και θεωρείται το κορυφαίο της, καθώς εντάσσεται πάνω από το A8. Με μήκος 5,31 μέτρα, πλάτος 2,21 μέτρα, ύψος 1,81 μέτρα και μεταξόνιο 3,14 μέτρα, το καινούργιο Q9 είναι το μεγαλύτερο μοντέλο που έχει κατασκευάσει ως τώρα η Audi.
Στο εμπρός μέρος του ξεχωρίζει η κάθετη μάσκα «Singleframe», ενώ οι δύο διαθέσιμες σχεδιαστικές εκδόσεις του διαφοροποιούνται αισθητικά. Συγκεκριμένα, η έκδοση «Advanced» υιοθετεί περισσότερο πολυτελή χαρακτήρα με κάθετες γρίλιες στη μάσκα, ενώ η «S line» ενισχύει τη σπορ εικόνα του μεγάλου SUV.
Οι ζάντες αλουμινίου είναι διαθέσιμες σε διάσταση έως και 23 ίντσες, ενώ ο μεγάλος πίσω πρόβολος και η γενικότερη σχεδίαση του αμαξώματος αναδεικνύουν τον όγκο του. Άλλο χαρακτηριστικό του είναι τα φώτα «Digital Matrix LED» εμπρός και τα φώτα τεχνολογίας OLED τρίτης γενιάς στο πίσω μέρος του.
Για πρώτη φορά σε μοντέλο της, η Audi, εξοπλίζει το Q9 με πόρτες αυτόματης λειτουργίας, οι οποίες διευκολύνουν την είσοδο και την έξοδο προς και από το όχημα. Ένα εκτεταμένο δίκτυο αισθητήρων περιμετρικά του αμαξώματος ανιχνεύει πιθανά εμπόδια και διακόπτει το άνοιγμα της πόρτας, εφόσον απαιτείται, ενώ το σύστημα «soft-close» εξασφαλίζει αθόρυβο και ομαλό κλείσιμο.
Το εσωτερικό του νέου Q9 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα κατασκευής και στις προηγμένες τεχνολογίες. Το νέο πολυτελές μεγάλο SUV είναι επταθέσιο, με τρεις σειρές καθισμάτων. Προαιρετικά διατίθεται και εξαθέσια διάταξη, η οποία προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και ατμόσφαιρα αντίστοιχη με εκείνη της Business Class ενός επιβατικού αεροσκάφους. Επίσης, στον προαιρετικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται και τα εμπρός καθίσματα «Sports Seat Plus» τα οποία είναι κλιματιζόμενα και έχουν λειτουργία μασάζ.
Κλείσιμο
Το Q9 διαθέτει στο ταμπλό του τρεις οθόνες. Αυτή στον πίνακα οργάνων είναι 11,9 ιντσών, η αφής στο κέντρο 14,5 ιντσών και αυτή εμπρός από τον συνοδηγό 12,3 ιντσών, αντίστοιχα. Άλλα στοιχεία του είναι η μεγάλη πανοραμική γυάλινη οροφή που έχει συνολική επιφάνεια η οποία ξεπερνά το 1,5 τετραγωνικό μέτρο. Αυτή ανοίγει ή ανασηκώνεται ηλεκτρικά, ενώ προαιρετικά διαθέτει ηλεκτροχρωματική λειτουργία μεταβαλλόμενης σκίασής της.
Για πρώτη φορά στην Audi, διαθέτει ενσωματωμένο φωτισμό, το χρώμα της οποίας (γυάλινη οροφή) προσαρμόζεται στον εξατομικευμένο ατμοσφαιρικό φωτισμό της καμπίνας.
Αρχικά, το Audi Q9 θα διατίθεται με τον τρίλιτρο V6 πετρελαιοκινητήρα ο οποίος αποδίδει 299 ίππους και μέγιστη ροπή 630 Nm. Σε κάποιες ευρωπαϊκές αγορές θα διατίθεται και με εξηλεκτρισμένο κινητήρα που διαθέτει ήπιο υβριδικό σύστημα MHEV Plus και αποδίδει 245 ίππους και μέγιστη ροπή 500 Nm.
Αυτός θα έχει ηλεκτρικά κινούμενο υπερσυμπιεστή και ο ηλεκτροκινητήρας του συστήματος αποδίδει 24 ίππους. Το Q9 έχει σύστημα μόνιμης τετρακίνησης quattro και η ροπή μεταδίδεται σε όλους τους τροχούς μέσω του αυτόματου κιβωτίου «Tiptronic» οκτώ σχέσεων.
Τέλος, διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενη αερανάρτηση η οποία ρυθμίζει αυτόματα το ύψος του οχήματος από το έδαφος, φροντίζει για την άνεση των επιβατών, ενώ ο οδηγός μπορεί να αυξάνει το ύψος μέσω του αντίστοιχου διακόπτη.
Από την Audi ανακοινώθηκε ότι οι παραγγελίες για το νέο μοντέλο της έχουν ξεκινήσει στη Γερμανία και η βασική τιμή του εκεί αρχίζει από τις 108.400 ευρώ.