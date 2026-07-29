Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της μητέρας του Μπεν Άφλεκ, βρισκόταν στο σπίτι του όταν πέθανε

Η Κρις Αν Άφλεκ που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών, είχε πάει να επισκεφτεί τον γιο της