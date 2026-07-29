Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της μητέρας του Μπεν Άφλεκ, βρισκόταν στο σπίτι του όταν πέθανε
Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της μητέρας του Μπεν Άφλεκ, βρισκόταν στο σπίτι του όταν πέθανε
Η Κρις Αν Άφλεκ που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών, είχε πάει να επισκεφτεί τον γιο της
Η αιτία θανάτου της μητέρας του Μπεν Άφλεκ αποκαλύφθηκε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση πως έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, στις 24 Ιουλίου.
Η Κρις Αν Άφλεκ, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στις 2 Ιουνίου, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου της που εξασφάλισε το People, πέθανε από καρδιοαναπνευστική ανακοπή ενώ «επισκεπτόταν την κατοικία του γιου της».
Η μητέρα του ηθοποιού είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο πάγκρεας τον Δεκέμβριο, με τους γιατρούς να της έχουν δώσει έξι μήνες ζωής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το γεγονός αυτό συνέβαλε στον θάνατό της.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η Κρις Αν Άφλεκ, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στις 2 Ιουνίου, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου της που εξασφάλισε το People, πέθανε από καρδιοαναπνευστική ανακοπή ενώ «επισκεπτόταν την κατοικία του γιου της».
Cause of Death for Ben and Casey Affleck’s Mother Chris Revealed: Report https://t.co/7p0h8uljg3— People (@people) July 28, 2026
Η μητέρα του ηθοποιού είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο πάγκρεας τον Δεκέμβριο, με τους γιατρούς να της έχουν δώσει έξι μήνες ζωής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το γεγονός αυτό συνέβαλε στον θάνατό της.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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