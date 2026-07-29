Η Χάλι Μπέρι πόζαρε φορώντας φλοράλ ρόμπα, χωρίς εσώρουχο: Αισθάνομαι να με αγαπούν τόσο πολύ σήμερα, έγραψε
GALA
Χάλι Μπέρι Φωτογραφίες

Η Χάλι Μπέρι πόζαρε φορώντας φλοράλ ρόμπα, χωρίς εσώρουχο: Αισθάνομαι να με αγαπούν τόσο πολύ σήμερα, έγραψε

Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από παραθαλάσσιο μέρος, κρατώντας μία κούπα στο χέρι της

Η Χάλι Μπέρι πόζαρε φορώντας φλοράλ ρόμπα, χωρίς εσώρουχο: Αισθάνομαι να με αγαπούν τόσο πολύ σήμερα, έγραψε
Γεωργία Κοτζιά
27 ΣΧΟΛΙΑ
Φορώντας φλοράλ ρόμπα, χωρίς εσώρουχο πόζαρε η Χάλι Μπέρι και στη συνέχεια μοιράστηκε τα στιγμιότυπα στα social media, δηλώνοντας πως αισθανόταν πολλή αγάπη γύρω της. 

Η ηθοποιός την Τετάρτη 29 Ιουλίου δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από παραθαλάσσιο μέρος, με την ίδια να κρατά στο χέρι της μία κούπα, ενώ σε κάποιες από τις εικόνες φορούσε και ένα ψάθινο καπέλο στο κεφάλι της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Χάλι Μπέρι έγραψε: «Αισθάνομαι να με αγαπούν τόσο πολύ σήμερα».

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Χάλι Μπέρι πόζαρε φορώντας φλοράλ ρόμπα, χωρίς εσώρουχο: Αισθάνομαι να με αγαπούν τόσο πολύ σήμερα, έγραψε
Η Χάλι Μπέρι πόζαρε φορώντας φλοράλ ρόμπα, χωρίς εσώρουχο: Αισθάνομαι να με αγαπούν τόσο πολύ σήμερα, έγραψε
Η Χάλι Μπέρι πόζαρε φορώντας φλοράλ ρόμπα, χωρίς εσώρουχο: Αισθάνομαι να με αγαπούν τόσο πολύ σήμερα, έγραψε
Η Χάλι Μπέρι πόζαρε φορώντας φλοράλ ρόμπα, χωρίς εσώρουχο: Αισθάνομαι να με αγαπούν τόσο πολύ σήμερα, έγραψε
Γεωργία Κοτζιά
27 ΣΧΟΛΙΑ

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