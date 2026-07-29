Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις σε παραλία του Πηλίου, την επανέφερε η ναυαγοσώστρια με ΚΑΡΠΑ

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην παραλία της Μπούφας, στο Νότιο Πήλιο, όταν μία 73χρονη γυναίκα ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της και χωρίς αναπνοή, με την άμεση επέμβαση της ναυαγοσώστριας να αποδεικνύεται σωτήρια