Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις σε παραλία του Πηλίου, την επανέφερε η ναυαγοσώστρια με ΚΑΡΠΑ
Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην παραλία της Μπούφας, στο Νότιο Πήλιο, όταν μία 73χρονη γυναίκα ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της και χωρίς αναπνοή, με την άμεση επέμβαση της ναυαγοσώστριας να αποδεικνύεται σωτήρια
Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην παραλία της Μπούφας, στο νότιο Πήλιο, όταν μία 73χρονη γυναίκα ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της και χωρίς αναπνοή. Η άμεση, ψύχραιμη και άρτια εκπαιδευμένη επέμβαση της ναυαγοσώστριας, Άριας Μαυρομάτη, αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς μέσα σε λίγα μόλις λεπτά κατάφερε να τη φέρει ξανά στη ζωή.
Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, η Άρια Μαυρομάτη, η οποία έχει αναλάβει τη ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας της Μπούφας, βρισκόταν στον πύργο επιτήρησης, εκτελώντας τη συνεχή παρακολούθηση των λουομένων, όπως προβλέπουν τα διεθνή πρότυπα ναυαγοσωστικής κάλυψης. Λίγο αργότερα αντιλήφθηκε έναν άνδρα να κάνει έντονες χειρονομίες και να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια. Χωρίς να χάσει ούτε δευτερόλεπτο, πήρε την τορπίλη διάσωσης και έσπευσε αμέσως στο σημείο.
Όταν έφτασε, ο άνδρας είχε ήδη καταφέρει να μεταφέρει τη γυναίκα σχεδόν μέχρι την ακτογραμμή. Με συντονισμένες κινήσεις, οι δυο τους την ανέσυραν πλήρως στην ξηρά, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε τις αισθήσεις της και δεν ανέπνεε.
Ακολουθώντας πιστά τα διεθνή πρωτόκολλα που εφαρμόζουν οι επαγγελματίες ναυαγοσώστες, η Άρια Μαυρομάτη ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Για περίπου τέσσερα λεπτά πραγματοποιούσε αδιάκοπα τις απαραίτητες ενέργειες, μέχρι που η 73χρονη άρχισε να ανταποκρίνεται, ανακτώντας τόσο την αναπνοή όσο και τις αισθήσεις της. Αμέσως μετά, της χορηγήθηκε οξυγόνο και παρέμεινε υπό συνεχή παρακολούθηση μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.
Σημαντική ήταν και η συμβολή των εργαζομένων του διπλανού beach bar, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια και συνεργαζόμενοι άψογα με τη ναυαγοσώστρια καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού.
Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Άριας Μαυρομάτη, που υπηρετεί στην παραλία της Μπούφας μέσω της εταιρείας In Action, αλλά και στη συνεργασία των πολιτών που βρέθηκαν στο σημείο, η 73χρονη έλαβε την κρίσιμη βοήθεια τη στιγμή που τη χρειαζόταν περισσότερο.
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Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, πλήρωμα του οποίου έσπευσε στην παραλία και παρέλαβε τη λουόμενη, προκειμένου να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.
Στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό.
Για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται στην πράξη πόσο σημαντική είναι η παρουσία των επαγγελματιών ναυαγοσωστών στις οργανωμένες παραλίες. Η άμεση αντίδραση, η άρτια εκπαίδευση και η εφαρμογή των πρωτοκόλλων πρώτων βοηθειών μπορούν να αποδειχθούν κυριολεκτικά σωτήριες, μετατρέποντας λίγα κρίσιμα λεπτά σε μια δεύτερη ευκαιρία για ζωή.