Η Καλομοίρα γιόρτασε τη 15η επέτειο γάμου της με τον Γιώργο Μπούσαλη στη Ρώμη





Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης τη 15η επέτειο του γάμου τους.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2010, επέλεξε να πραγματοποίησε μία απόδραση χωρίς τα παιδιά του, με τα οποία ζει μόνιμα στην Αμερική.

Κλείσιμο

Στη Ρώμη γιόρτασαν ηΤο Σάββατο 25 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από τη βραδινή βόλτα που έκαναν στους δρόμους της Ρώμης, κοινοποιώντας στιγμές από τον εορτασμό της επετείου τους.«Γιορτάζοντας 15 χρόνια με τον καλύτερό μου φίλο» σημείωσε η Καλομοίρα στη λεζάντα της ανάρτησής της.Η τραγουδίστρια και ο σύζυγός της ζουν μόνιμα στην Αμερική μαζί με τα τρία παιδιά τους. Το 2012 απέκτησαν τους δίδυμους γιους τους, ενώ το 2016 γεννήθηκε η κόρη τους. Το ζευγάρι επισκέπτεται συχνά οικογενειακώς την Ελλάδα.