Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση του συζύγου της Καλομοίρας για τα γενέθλιά της: «Σ' αγαπώ»
Ο Γιώργος Μπούσαλης ευχήθηκε στην τραγουδίστρια με μία ανάρτηση στο Instagram
Δημόσια ερωτική εξομολόγηση έκανε ο σύζυγος της Καλομοίρας στην ίδια για τα γενέθλιά της.
Η τραγουδίστρια είχε τα γενέθλιά της το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και ο Γιώργος Μπούσαλης της ευχήθηκε για τα 41 της χρόνια με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία όπου ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί και δήλωσε πόσο πολύ την αγαπάει.
Ο Γιώργος Μπούσαλης έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του για την Καλομοίρα: «Χρόνια πολλά στην όμορφη σύζυγό μου και καλύτερή μου φίλη. Σ' αγαπώ».
Η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2010 και μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Τον Οκτώβριο του 2025 γιόρτασαν 15 χρόνια γάμου, με ένα ρομαντικό ταξίδι στη Ρώμη.
