Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ
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Τζέισον Στέιθαμ Ρόζι Χάντινγκτον

Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ

Ο ηθοποιός μοιράστηκε εικόνες με τη σύζυγό και τα παιδιά του από το καλοκαίρι τους

Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ
Ιωάννα Μαρίνου
13 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες από τις διακοπές με την οικογένειά του δημοσίευσε ο Τζέισον Στέιθαμ, ποζάροντας αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, δείχνοντας παράλληλα τα θαλάσσια σπορ που έκαναν.

Ο ηθοποιός, χωρίς να αποκαλύπτει σε ποιο μέρος βρέθηκαν με το μοντέλο και σύζυγό του, τον γιο τους Τζακ και την κόρη τους Ιζαμπέλα, μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 24 Ιουλίου πλούσιο υλικό.

Ο Τζέισον Στέιθαμ έδειξε τις βουτιές τους στη θάλασσα από το γιοτ στο οποίο έμειναν, εικόνες με τις μάσκες τους παρακολουθώντας τον βυθό, στιγμές από την ηλιοθεραπεία τους, αλλά και τις καταδύσεις με το υποβρύχιο σκούτερ τους.

Δείτε τις φωτογραφίες


Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ
Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ
Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ
Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ
Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ
Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ
Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ
Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ
Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ
Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ
Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ
Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ
Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ
Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ
Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ
Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ
Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ
Ο Τζέισον Στέιθαμ αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον στην παραλία, οι φωτογραφίες από τις διακοπές σε γιοτ και τα θαλάσσια σπορ
Ιωάννα Μαρίνου
13 ΣΧΟΛΙΑ

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