Αντιδράσεις για την εμφάνιση της Ρόζι Χάντινγκτον: «Χριστέ μου τι πάει λάθος με το πρόσωπό της;»
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media προκλήθηκαν σχόλια για το μοντέλο με τον κόσμο να αναρωτιέται αν έχει «πειράξει» την εικόνα της
Αντιδράσεις προκλήθηκαν για την εμφάνιση της Ρόζι Χάντινγκτον μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, με το κοινό να αναρωτιέται «τι πάει λάθος με το πρόσωπό της».
Το μοντέλο βρέθηκε στο Σίδνεϊ και έδωσε συνέντευξη στο «Vogue Australia», στο πλαίσιο του «Vogue Forces of Fashion» και απόσπασμα αυτής δημοσιεύτηκε στο Instagram την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν στάθηκαν στο περιεχόμενο της συνέντευξης, αλλά στην εικόνα της 38χρονης σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση «Τι συνέβη;» και αν «Είναι πράγματι η Ρόζι;».
Ένα σχόλιο έγραφε: «Ποια είναι αυτή η γυναίκα; Σίγουρα όχι η Ρόζι Χάντινγκτον», ενώ ένα άλλο έγραφε: «Αυτή η γυναίκα δεν είναι ούτε 40 χρονών και παρόλα αυτά το πρόσωπό της φωνάζει ότι είναι και ότι θα κάνει οτιδήποτε για να μη γεράσει», επισημαίνοντας πως το να μεγαλώνει κανείς δεν είναι προσβολή, τονίζοντας: «Χαλάρωσε Ρόζι».
Κάτω από την ανάρτηση υπήρξαν και πολλά υποστηρικτικά σχόλια, με ορισμένα πρόσωπα να επισημαίνουν πως κανείς δεν θα έπρεπε να σχολιάζει την εμφάνιση ενός άλλου ανθρώπου με τόσο άσχημο τρόπο, διότι δεν είναι εφικτό να γνωρίζει τι έχει προηγηθεί και τα λόγια αυτά μπορούν να πληγώσουν, ενώ σε άλλα σχόλια έγραφαν πως ίσως ευθύνεται το jet lag.
Η Ρόζι Χάντινγκτον σε συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει δεν έχει αναφέρει ποτέ, ωστόσο, εάν έχει υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις.
