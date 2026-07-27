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Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού: 1.200.000 ευρώ σε μουσικές παραστάσεις, πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους
Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού: 1.200.000 ευρώ σε μουσικές παραστάσεις, πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους
Επιχορηγούνται 209 προτάσεις ενώ άλλες εξασφαλίζουν την παροχή αιγίδας από το υπουργείο Πολιτισμού
Στο ποσό του 1.200.000 ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό που θα διαθέσει, το 2026, το υπουργείο Πολιτισμού για τις επιχορηγήσεις του Σύγχρονου Πολιτισμού. Οι επιχορηγήσεις αφορούν σε δύο στοχευμένους άξονες πολιτικής: α) Μουσικές Παραστάσεις, Φιλαρμονικές, Φεστιβάλ Μουσικής, Περιοδείες και Εκδηλώσεις Μουσικής και β) Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους.
Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ελλάδα» ενισχύει σταθερά, τα τελευταία χρόνια, τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή, προσφέροντας ένα δυναμικό και ευέλικτο εργαλείο επιχορηγήσεων, που απευθύνεται σε φορείς και δημιουργούς, σε κάθε γωνιά της χώρας. Σκοπός του είναι η ενθάρρυνση της πολιτιστικής πολυφωνίας, η προαγωγή της καινοτομίας, η στήριξη της εξωστρέφειας και η ενδυνάμωση των δομών και των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ανανέωση του πολιτιστικού χάρτη της Ελλάδας.
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Το πρόγραμμα "Δημιουργική Ελλάδα" αποτελεί έναν σταθερό θεσμό και ένα ουσιαστικό εργαλείο πολιτιστικής πολιτικής, μέσω του οποίου το Υπουργείο Πολιτισμού ενισχύει με συνέπεια τη σύγχρονη δημιουργία και στηρίζει έμπρακτα τους φορείς και τους καλλιτέχνες σε κάθε γωνιά της χώρας. Με τις επιχορηγήσεις, στις μουσικές παραστάσεις, τις φιλαρμονικές, τα φεστιβάλ και τις περιοδείες, αλλά και στις πολιτιστικές δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους αναγνωρίζουμε ότι η καλλιεργούμενη σχέση της νέας γενιάς με τον πολιτισμό αποτελεί την ουσιαστική επένδυση στο μέλλον της πατρίδας μας. Ενισχύουμε τους δημιουργούς που εμπνέονται, τολμούν και προσφέρουν έργα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας και κοινωνικού αντικτύπου. Η ένθερμη ανταπόκριση των πολιτιστικών φορέων επιβεβαιώνει τη ζωντάνια και τη δημιουργική δυναμική που αναπτύσσεται στην ελληνική περιφέρεια. Σταθερός στόχος μας παραμένει η πολιτιστική αποκέντρωση, η ενθάρρυνση της καινοτομίας και η διαμόρφωση ενός πολυφωνικού πολιτιστικού χάρτη. Επενδύουμε στον πολιτισμό ως δύναμη κοινωνικής συνοχής, παιδείας και βιώσιμης ανάπτυξης, διευρύνοντας τη συμμετοχή όλων των πολιτών στη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή».
Από την πλευρά του ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας σημείωσε :«Οι δράσεις του προγράμματος Δημιουργική Ελλάδα έχουν σχεδιαστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την καθοδήγηση της Υπουργού μας Λίνας Μενδώνη, ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών δραστηριοτήτων, αλλά και θεματικών ενοτήτων. Δράσεις που απλώνονται σε όλη την Ελλάδα, καρπός της συνεργασίας καλλιτεχνών, παραδοσιακών και συγχρόνων δημιουργών. Δράσεις που ανοίγουν την αγκαλιά τους σε όλες τις ηλικίες, φροντίζοντας να υπάρχουν ίσες δυνατότητες και ολοένα και λιγότεροι αποκλεισμοί».
Στο πλαίσιο της σχετικής ανοιχτής πρόσκλησης του ΥΠΠΟ, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, υποβλήθηκαν προτάσεις από φορείς από όλη την Ελλάδα. Η αξιολόγησή τους πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες Ομάδες Εργασίας, αποτελούμενες από στελέχη του Υπουργείου και ειδικούς κάθε θεματικού πεδίου, με βάση θεσμοθετημένα και αντικειμενικά κριτήρια.
Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους
Στον τομέα «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους», υποβλήθηκαν 133 προτάσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 119, με συνολικό ποσό επιχορήγησης 500.000 ευρώ. Την παροχή αιγίδας αιτήθηκαν 99 φορείς από το σύνολο των 133, ενώ 34 φορείς δεν υπέβαλαν σχετικό αίτημα. Η Ομάδα Εργασίας εισηγήθηκε ομόφωνα την παροχή αιγίδας σε 89 φορείς.
Μουσικές Παραστάσεις, Φιλαρμονικές, Φεστιβάλ Μουσικής, Περιοδείες και Εκδηλώσεις Μουσικής
Στον τομέα «Μουσικές Παραστάσεις, Φιλαρμονικές, Φεστιβάλ Μουσικής, Περιοδείες και Εκδηλώσεις Μουσικής» υποβλήθηκαν 162 προτάσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 90, συνολικό ποσό επιχορήγησης 700.000 ευρώ. Επίσης, η Ομάδα Εργασίας εισηγήθηκε ομόφωνα την παροχή αιγίδας σε 67 προτάσεις.
Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ελλάδα» ενισχύει σταθερά, τα τελευταία χρόνια, τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή, προσφέροντας ένα δυναμικό και ευέλικτο εργαλείο επιχορηγήσεων, που απευθύνεται σε φορείς και δημιουργούς, σε κάθε γωνιά της χώρας. Σκοπός του είναι η ενθάρρυνση της πολιτιστικής πολυφωνίας, η προαγωγή της καινοτομίας, η στήριξη της εξωστρέφειας και η ενδυνάμωση των δομών και των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ανανέωση του πολιτιστικού χάρτη της Ελλάδας.
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Το πρόγραμμα "Δημιουργική Ελλάδα" αποτελεί έναν σταθερό θεσμό και ένα ουσιαστικό εργαλείο πολιτιστικής πολιτικής, μέσω του οποίου το Υπουργείο Πολιτισμού ενισχύει με συνέπεια τη σύγχρονη δημιουργία και στηρίζει έμπρακτα τους φορείς και τους καλλιτέχνες σε κάθε γωνιά της χώρας. Με τις επιχορηγήσεις, στις μουσικές παραστάσεις, τις φιλαρμονικές, τα φεστιβάλ και τις περιοδείες, αλλά και στις πολιτιστικές δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους αναγνωρίζουμε ότι η καλλιεργούμενη σχέση της νέας γενιάς με τον πολιτισμό αποτελεί την ουσιαστική επένδυση στο μέλλον της πατρίδας μας. Ενισχύουμε τους δημιουργούς που εμπνέονται, τολμούν και προσφέρουν έργα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας και κοινωνικού αντικτύπου. Η ένθερμη ανταπόκριση των πολιτιστικών φορέων επιβεβαιώνει τη ζωντάνια και τη δημιουργική δυναμική που αναπτύσσεται στην ελληνική περιφέρεια. Σταθερός στόχος μας παραμένει η πολιτιστική αποκέντρωση, η ενθάρρυνση της καινοτομίας και η διαμόρφωση ενός πολυφωνικού πολιτιστικού χάρτη. Επενδύουμε στον πολιτισμό ως δύναμη κοινωνικής συνοχής, παιδείας και βιώσιμης ανάπτυξης, διευρύνοντας τη συμμετοχή όλων των πολιτών στη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή».
Από την πλευρά του ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας σημείωσε :«Οι δράσεις του προγράμματος Δημιουργική Ελλάδα έχουν σχεδιαστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την καθοδήγηση της Υπουργού μας Λίνας Μενδώνη, ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών δραστηριοτήτων, αλλά και θεματικών ενοτήτων. Δράσεις που απλώνονται σε όλη την Ελλάδα, καρπός της συνεργασίας καλλιτεχνών, παραδοσιακών και συγχρόνων δημιουργών. Δράσεις που ανοίγουν την αγκαλιά τους σε όλες τις ηλικίες, φροντίζοντας να υπάρχουν ίσες δυνατότητες και ολοένα και λιγότεροι αποκλεισμοί».
Στο πλαίσιο της σχετικής ανοιχτής πρόσκλησης του ΥΠΠΟ, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, υποβλήθηκαν προτάσεις από φορείς από όλη την Ελλάδα. Η αξιολόγησή τους πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες Ομάδες Εργασίας, αποτελούμενες από στελέχη του Υπουργείου και ειδικούς κάθε θεματικού πεδίου, με βάση θεσμοθετημένα και αντικειμενικά κριτήρια.
Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους
Στον τομέα «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους», υποβλήθηκαν 133 προτάσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 119, με συνολικό ποσό επιχορήγησης 500.000 ευρώ. Την παροχή αιγίδας αιτήθηκαν 99 φορείς από το σύνολο των 133, ενώ 34 φορείς δεν υπέβαλαν σχετικό αίτημα. Η Ομάδα Εργασίας εισηγήθηκε ομόφωνα την παροχή αιγίδας σε 89 φορείς.
Μουσικές Παραστάσεις, Φιλαρμονικές, Φεστιβάλ Μουσικής, Περιοδείες και Εκδηλώσεις Μουσικής
Στον τομέα «Μουσικές Παραστάσεις, Φιλαρμονικές, Φεστιβάλ Μουσικής, Περιοδείες και Εκδηλώσεις Μουσικής» υποβλήθηκαν 162 προτάσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 90, συνολικό ποσό επιχορήγησης 700.000 ευρώ. Επίσης, η Ομάδα Εργασίας εισηγήθηκε ομόφωνα την παροχή αιγίδας σε 67 προτάσεις.
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