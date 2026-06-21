Βίντεο: Με ένα παιδάκι στην αγκαλιά του τραγούδησε ο Νίκος Οικονομόπουλος σε συναυλία του
Βίντεο: Με ένα παιδάκι στην αγκαλιά του τραγούδησε ο Νίκος Οικονομόπουλος σε συναυλία του
Ο τραγουδιστής χάρισε μία τρυφερή στιγμή στον κόσμο που παρακολούθησε την εμφάνισή του στην Αλεξανδρούπολη
Έναν μικρό θεατή ανέβασε στη σκηνή ο Νίκος Οικονομόπουλος κατά τη διάρκεια συναυλίας του. Ο τραγουδιστής πραγματοποίησε μία εμφάνιση στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 20 Ιουνίου, στο Δημοτικό Στάδιο «Φώτης Κοσμάς», και κατά τη διάρκεια της βραδιάς χάρισε μία τρυφερή στιγμή στο κοινό.
Κρατώντας στην αγκαλιά του τον δύο ετών Αλκίνοο, ο Νίκος Οικονομόπουλος ερμήνευσε μερικές από τις επιτυχίες του, ενώ έκανε μία παύση για να πει χαμογελώντας στους θεατές: «Μουσικός θέλει να γίνει».
Δείτε το βίντεο
Κρατώντας στην αγκαλιά του τον δύο ετών Αλκίνοο, ο Νίκος Οικονομόπουλος ερμήνευσε μερικές από τις επιτυχίες του, ενώ έκανε μία παύση για να πει χαμογελώντας στους θεατές: «Μουσικός θέλει να γίνει».
Δείτε το βίντεο
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