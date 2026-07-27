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Απίστευτη εικόνα από την Εύβοια: Μεταφέρουν με πατίνι ξαπλώστρα θαλάσσης μέσα στη νύχτα
Απίστευτη εικόνα από την Εύβοια: Μεταφέρουν με πατίνι ξαπλώστρα θαλάσσης μέσα στη νύχτα
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα
Σκηνές που προκαλούν έντονο προβληματισμό καταγράφηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στον οδικό άξονα Αλιβερίου – Χαλκίδας, στην Εύβοια, όταν δύο άτομα επέλεξαν να κινηθούν με ηλεκτρικό πατίνι σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, μεταφέροντας μάλιστα μια ξαπλώστρα θαλάσσης.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα, σε έναν δρόμο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη κυκλοφορία και έχει συνδεθεί κατά το παρελθόν με σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Σύμφωνα την φωτογραφία που δημοσίευσε το Evia Online, οι δύο αναβάτες κινούνταν μέσα στο σκοτάδι χωρίς κανένα μέσο φωτεινής σήμανσης ή ανακλαστικό εξοπλισμό, ενώ δεν φορούσαν κράνος ή άλλο εξοπλισμό προστασίας. Παράλληλα, η μεταφορά της ξαπλώστρας θαλάσσης πάνω στο ηλεκτρικό πατίνι αύξησε ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.
Η εικόνα προκάλεσε έκπληξη στους διερχόμενους οδηγούς, καθώς η παρουσία ενός ηλεκτρικού πατινιού σε οδικό άξονα ταχείας κυκλοφορίας αποτελεί από μόνη της σοβαρό κίνδυνο, πόσο μάλλον όταν μεταφέρει δύο επιβάτες και ογκώδες αντικείμενο.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα, σε έναν δρόμο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη κυκλοφορία και έχει συνδεθεί κατά το παρελθόν με σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Σύμφωνα την φωτογραφία που δημοσίευσε το Evia Online, οι δύο αναβάτες κινούνταν μέσα στο σκοτάδι χωρίς κανένα μέσο φωτεινής σήμανσης ή ανακλαστικό εξοπλισμό, ενώ δεν φορούσαν κράνος ή άλλο εξοπλισμό προστασίας. Παράλληλα, η μεταφορά της ξαπλώστρας θαλάσσης πάνω στο ηλεκτρικό πατίνι αύξησε ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.
Η εικόνα προκάλεσε έκπληξη στους διερχόμενους οδηγούς, καθώς η παρουσία ενός ηλεκτρικού πατινιού σε οδικό άξονα ταχείας κυκλοφορίας αποτελεί από μόνη της σοβαρό κίνδυνο, πόσο μάλλον όταν μεταφέρει δύο επιβάτες και ογκώδες αντικείμενο.
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