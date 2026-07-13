Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Θα δούμε νέο VW Scirocco;
Θα δούμε νέο VW Scirocco;
Φωτογραφίες από ένα πρωτότυπο που δημοσίευσε ο επικεφαλής σχεδίασης της VW, Andreas Mindt, αναζωπύρωσαν τα σενάρια που θέλουν την εταιρία να εξετάζει το ενδεχόμενο για την επαναφορά του Scirocco με ηλεκτρική ταυτότητα.
Το πρωτότυπο, που φέρει την εσωτερική κωδική ονομασία ID.DIN T14, ξεχωρίζει για τις ιδιαίτερα δυναμικές αναλογίες του, με μεγάλο μεταξόνιο και πολύ κοντούς προβόλους. Το αμάξωμα μοιάζει σαν να έχει διαμορφωθεί από ένα ενιαίο κομμάτι, ενώ ο εμπρός προφυλακτήρας, τα πλαϊνά μαρσπιέ και ο πίσω διαχύτης διαφοροποιούνται αισθητικά χάρη στη σκουρόχρωμη απόχρωσή τους.
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι αναμφίβολα η καμπίνα, η οποία εκτείνεται πολύ προς τα εμπρός και καλύπτεται από μια θολωτή γυάλινη επιφάνεια που θυμίζει αγωνιστικά πρωτότυπα του Le Mans ή ακόμη και το ηλεκτρικό πρωτότυπο Volkswagen ID.R.
Στο πίσω μέρος κυριαρχεί ένας τεράστιος διαχύτης που μοιάζει να αποτελεί συνέχεια της ίδιας της δομής του αμαξώματος, ενώ οι πλήρως καλυμμένες αεροδυναμικές ζάντες και οι κάθετες LED φωτεινές υπογραφές εμπρός και πίσω ενισχύουν τον τεχνολογικό και λειτουργικό χαρακτήρα της σχεδίασης.
Η δημοσίευση των εικόνων από τον ίδιο τον Andreas Mindt δεν άργησε να πυροδοτήσει σενάρια για την επιστροφή του Scirocco. Το όνομα παραμένει ιδιαίτερα αγαπητό στους φίλους της Volkswagen, καθώς διαχρονικά εκπροσωπούσε τη σπορ πλευρά της μάρκας στη μικρομεσαία κατηγορία. Η παραγωγή του Scirocco τερματίστηκε το 2017 χωρίς άμεσο διάδοχο, καθώς η αγορά των τρίθυρων κουπέ περιορίστηκε σημαντικά, καθιστώντας οικονομικά ασύμφορη την εξέλιξη μιας νέας γενιάς.
Παρά τις εμφανείς σχεδιαστικές αναφορές, η Volkswagen ξεκαθάρισε πως το συγκεκριμένο πρωτότυπο δεν προαναγγέλλει κάποιο μοντέλο παραγωγής. Όπως ανέφερε η εταιρεία, πρόκειται για μια «ελεύθερη σχεδιαστική μελέτη» που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος πρακτικής άσκησης.
Ο Andreas Mindt εξήγησε ότι τέτοιες μελέτες επιτρέπουν στους σχεδιαστές να πειραματίζονται με νέες αναλογίες, αεροδυναμικές λύσεις, φωτιστικές υπογραφές, ψηφιακές επιφάνειες και την ενσωμάτωση τεχνολογιών του μέλλοντος, χωρίς να δεσμεύονται από τις απαιτήσεις ενός μοντέλου παραγωγής. Παράλληλα, αποτελούν έναν τρόπο να αναδεικνύονται οι νέοι σχεδιαστές και να παρουσιάζουν τη δημιουργική τους δουλειά στο ευρύ κοινό μέσω των επίσημων καναλιών της Volkswagen.
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι αναμφίβολα η καμπίνα, η οποία εκτείνεται πολύ προς τα εμπρός και καλύπτεται από μια θολωτή γυάλινη επιφάνεια που θυμίζει αγωνιστικά πρωτότυπα του Le Mans ή ακόμη και το ηλεκτρικό πρωτότυπο Volkswagen ID.R.
Στο πίσω μέρος κυριαρχεί ένας τεράστιος διαχύτης που μοιάζει να αποτελεί συνέχεια της ίδιας της δομής του αμαξώματος, ενώ οι πλήρως καλυμμένες αεροδυναμικές ζάντες και οι κάθετες LED φωτεινές υπογραφές εμπρός και πίσω ενισχύουν τον τεχνολογικό και λειτουργικό χαρακτήρα της σχεδίασης.
Η δημοσίευση των εικόνων από τον ίδιο τον Andreas Mindt δεν άργησε να πυροδοτήσει σενάρια για την επιστροφή του Scirocco. Το όνομα παραμένει ιδιαίτερα αγαπητό στους φίλους της Volkswagen, καθώς διαχρονικά εκπροσωπούσε τη σπορ πλευρά της μάρκας στη μικρομεσαία κατηγορία. Η παραγωγή του Scirocco τερματίστηκε το 2017 χωρίς άμεσο διάδοχο, καθώς η αγορά των τρίθυρων κουπέ περιορίστηκε σημαντικά, καθιστώντας οικονομικά ασύμφορη την εξέλιξη μιας νέας γενιάς.
Παρά τις εμφανείς σχεδιαστικές αναφορές, η Volkswagen ξεκαθάρισε πως το συγκεκριμένο πρωτότυπο δεν προαναγγέλλει κάποιο μοντέλο παραγωγής. Όπως ανέφερε η εταιρεία, πρόκειται για μια «ελεύθερη σχεδιαστική μελέτη» που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος πρακτικής άσκησης.
Ο Andreas Mindt εξήγησε ότι τέτοιες μελέτες επιτρέπουν στους σχεδιαστές να πειραματίζονται με νέες αναλογίες, αεροδυναμικές λύσεις, φωτιστικές υπογραφές, ψηφιακές επιφάνειες και την ενσωμάτωση τεχνολογιών του μέλλοντος, χωρίς να δεσμεύονται από τις απαιτήσεις ενός μοντέλου παραγωγής. Παράλληλα, αποτελούν έναν τρόπο να αναδεικνύονται οι νέοι σχεδιαστές και να παρουσιάζουν τη δημιουργική τους δουλειά στο ευρύ κοινό μέσω των επίσημων καναλιών της Volkswagen.
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