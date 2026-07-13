Θα δούμε νέο VW Scirocco;

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Το πρωτότυπο, που φέρει την εσωτερική κωδική ονομασία ID.DIN T14, ξεχωρίζει για τιςτου, με μεγάλο μεταξόνιο και πολύ κοντούς προβόλους. Το αμάξωμα, ενώ ο εμπρός προφυλακτήρας, τα πλαϊνά μαρσπιέ και ο πίσω διαχύτης διαφοροποιούνται αισθητικά χάρη στη σκουρόχρωμη απόχρωσή τους.Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι αναμφίβολα η καμπίνα, η οποία εκτείνεται πολύ προς τα εμπρός καιή ακόμη και το ηλεκτρικό πρωτότυπο Volkswagen ID.R.Στο πίσω μέρος κυριαρχεί ένας τεράστιος διαχύτης που μοιάζει να αποτελεί συνέχεια της ίδιας της δομής του αμαξώματος, ενώ οικαι οι κάθετες LED φωτεινές υπογραφές εμπρός και πίσω ενισχύουν τον τεχνολογικό και λειτουργικό χαρακτήρα της σχεδίασης.Η δημοσίευση των εικόνων από τον ίδιο τον Andreas Mindt. Το όνομα παραμένει ιδιαίτερα αγαπητό στους φίλους της Volkswagen, καθώς διαχρονικά εκπροσωπούσε τη σπορ πλευρά της μάρκας στη μικρομεσαία κατηγορία. Η παραγωγή του Scirocco τερματίστηκε το 2017 χωρίς άμεσο διάδοχο, καθώς, καθιστώντας οικονομικά ασύμφορη την εξέλιξη μιας νέας γενιάς.Παρά τις εμφανείς σχεδιαστικές αναφορές, η Volkswagen ξεκαθάρισε πως. Όπως ανέφερε η εταιρεία, πρόκειται για μια «ελεύθερη σχεδιαστική μελέτη» που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος πρακτικής άσκησης.Ο Andreas Mindt εξήγησε ότι τέτοιες μελέτεςμε νέες αναλογίες, αεροδυναμικές λύσεις, φωτιστικές υπογραφές, ψηφιακές επιφάνειες και την ενσωμάτωση τεχνολογιών του μέλλοντος,Παράλληλα, αποτελούν έναν τρόπο να αναδεικνύονται οι νέοι σχεδιαστές και να παρουσιάζουν τη δημιουργική τους δουλειά στο ευρύ κοινό μέσω των επίσημων καναλιών της Volkswagen.