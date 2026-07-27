Τέσσερις νεαροί πέταξαν πέτρες και τραυμάτισαν ανήλικο στο πόδι στην Αιγιαλεία
ΕΛΛΑΔΑ
Ανήλικος Νεαροί Τραυματισμός Πέτρες Αιγιαλεία

Τέσσερις νεαροί πέταξαν πέτρες και τραυμάτισαν ανήλικο στο πόδι στην Αιγιαλεία

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη

Τέσσερις νεαροί πέταξαν πέτρες και τραυμάτισαν ανήλικο στο πόδι στην Αιγιαλεία
Δικογραφία σε βάρος τεσσάρων νεαρών για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής (26/7) σε περιοχή της Αιγιαλείας τρεις 18χρονοι και ακόμη ένας συνεργός τους πέταξαν πέτρες σε ανήλικο και τον τραυμάτισαν στο πόδι.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

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