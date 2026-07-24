Αναστάσιος Ράμμος για τη χρήση ναρκωτικών: Η γυναίκα μου με γνώρισε καθαρό, δεν είχα ξανακάνει ποτέ σχέση νηφάλιος

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Ο τραγουδιστής και η σύντροφός του Ο τραγουδιστής και η σύντροφός του έγιναν γονείς για πρώτη φορά τον Ιανουάριο . Το ζευγάρι, που έχει κάνει σύμφωνο συμβίωσης, θα δώσει στην κόρη του το όνομα Παναγιώτα, όπως λένε τη μητέρα του Αναστάσιου Ράμμου.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αναστάσιος Ράμμος τόνισε ότι όσο ήταν στη χρήση δεν έκανε όνειρα για το μέλλον, ενώ πρόσθεσε πως σκοπός του ήταν να εργάζεται, βλέποντας τη δουλειά ως ένα μέσο για να συντηρεί τον εθισμό του και αντίστροφα: «Ήμουν εξαρτημένος από ουσίες, έπαιζαν όλα. Δεν είχα όνειρα. Το μόνο πράγμα που έκανα ήταν να δουλεύω για να πίνω και να πίνω για να δουλεύω. Ο οικονομικός μου πάτος δεν με ένοιαζε. Με ένοιαζε μόνο να παίρνω την ουσία και να εξυπηρετώ τον εθισμό που είχα. Τραγουδούσα τότε, αλλά έκανε και πριν το τραγούδι. Πρώτη φορά ήπια ποτό όταν πήγαινα σχολείο. Ο εθισμός υπήρχε στην οικογένειά μου. Από μικρό παιδί δεν είχα μέτρο σε ό,τι έκανα».Όσο για το διάστημα που απέχει από τη χρήση ουσιών και την κατανάλωση αλκοόλ, ο Αναστάσιος Ράμμος είπε: «Ξεκίνησα από περιέργεια και μετά από ένα σημείο, μετά από αρκετά χρόνια χρήσης, είχε γίνει καθημερινότητα. Για να πιώ νερό, έπρεπε να πιώ ποτό. Ξυπνούσα και έπινα ποτό. Η αποτοξίνωση έγινε από όλα. Είμαι κοντά στα δύο χρόνια και εννιά μήνες σε πλήρη αποχή. Ούτε καραμέλα ούζο δεν τρώω. Δεν είχα προσπαθήσει στο παρελθόν να σταματήσω τη χρήση. Όταν το πήρα απόφαση έγινε. Η αρρώστια του εθισμού είναι ότι αληθοφανείς εξηγήσεις για πράγματα. Στα τελευταία θυμάμαι να είμαι στη χρήση, έλεγα θέλω να σταματήσω, αλλά δεν μπορώ».