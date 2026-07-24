Όταν η Νόνη Δούνια είχε παίξει σε βιντεοκλίπ του Τζων Τίκη που έφυγε από τη ζωή

Το τραγούδι είχε χαρακτηριστεί από πολλούς ως η «ελληνική Lambada», καθώς η μουσική του παρέπεμπε στη γνωστή επιτυχία των Kaoma που κυκλοφόρησε το 1989, χωρίς ωστόσο να αποτελεί αντιγραφή της.

Την είδηση του θανάτου του καλλιτέχνη γνωστοποίησαν την Παρασκευή 24 Ιουλίου, οι δύο κόρες του, Άντζελα και Ανίτα, μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγοντας τη φράση «I did it my way…», από το ομώνυμο τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα.

Όπως έγραψαν στη λεζάντα της δημοσίευσης στο Facebook: «Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε τη ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα. Η αγάπη σας και ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδιναν δύναμη και κουράγιο. Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι. Η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους.







Ποιος ήταν ο Τζων Τίκης



Στο ξεκίνημα της μουσικής του καριέρας ο Γιάννης Τεκές, αγγλοποίησε το όνομα του σε Τζων Τίκης και δημιούργησε το συγκρότημα «John Tikis & the Playboys», με τους οποίους κέρδισε τον πρώτο του χρυσό δίσκο. Αργότερα ήταν ερμηνευτής στο συγκρότημα «Λεβεντόπεδα», κάνοντας μεγάλες επιτυχίες τραγουδώντας ξένα και ελληνικά κομμάτια.



Το 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου συνέχισε να κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια. Στο απόγειο της καριέρας του εμφανίστηκε σε γνωστά κέντρα και μαγαζιά, κάνοντας συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα του μουσικού χώρου της εποχής.





Το 1980 παρουσίασε την αυστραλιανή εκπομπή «Let’s go Greek endaxi» για 4 χρόνια. Στην Ελλάδα το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ήταν το Τζων Τίκης (1974) με την εταιρεία Sonora για να ακολουθήσει μια σειρά, συνολικά 17 άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το «Άσε την αγάπη οδηγό». Ενώ είχε ξεκινήσει την καριέρα του τραγουδώντας pop, σταδιακά υιοθέτησε ελαφρολαϊκό ύφος. Το 1980 διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Χριστούγεννα στον Πόλεμο».

Σ’ αγαπάμε για πάντα. Οι κόρες σου, Angela και Annita».Στο ξεκίνημα της μουσικής του καριέρας ο Γιάννης Τεκές, αγγλοποίησε το όνομα του σε Τζων Τίκης και δημιούργησε το συγκρότημα «John Tikis & the Playboys», με τους οποίους κέρδισε τον πρώτο του χρυσό δίσκο. Αργότερα ήταν ερμηνευτής στο συγκρότημα «Λεβεντόπεδα», κάνοντας μεγάλες επιτυχίες τραγουδώντας ξένα και ελληνικά κομμάτια.Το 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου συνέχισε να κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια. Στο απόγειο της καριέρας του εμφανίστηκε σε γνωστά κέντρα και μαγαζιά, κάνοντας συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα του μουσικού χώρου της εποχής.Το 1980 παρουσίασε την αυστραλιανή εκπομπή «Let’s go Greek endaxi» για 4 χρόνια. Στην Ελλάδα το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ήταν το Τζων Τίκης (1974) με την εταιρεία Sonora για να ακολουθήσει μια σειρά, συνολικά 17 άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το «Άσε την αγάπη οδηγό». Ενώ είχε ξεκινήσει την καριέρα του τραγουδώντας pop, σταδιακά υιοθέτησε ελαφρολαϊκό ύφος. Το 1980 διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Χριστούγεννα στον Πόλεμο».