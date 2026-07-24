Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, δείτε φωτογραφίες
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Αλέξης Σταμάτης Αποτεφρωτήριο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, δείτε φωτογραφίες

Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, δείτε φωτογραφίες
Γεωργία Κοτζιά
Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και υπό τους ήχους κλασικής μουσικής στο πιάνο του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, αποχαιρέτησαν τον γνωστό λογοτέχνη Αλέξη Σταμάτη η σύζυγός του Εύα Σιμάτου, η μητέρα του Μπέτυ Αρβανίτη, ο πατέρας του Κώστας Σταμάτης.

Μεταξύ αυτών που βρέθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Ιουλίου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου, ήταν οι ηθοποιοί Λένα Παπαληγούρα, Άλκης Παναγιωτίδης και Σταμάτης Γαρδέλης, δεκάδες φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες. Στεφάνια απέστειλε το διοικητικό συμβούλιο και η καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου.

Δείτε φωτογραφίες

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, δείτε φωτογραφίες
Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, δείτε φωτογραφίες
Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, δείτε φωτογραφίες
Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, δείτε φωτογραφίες


Ο Αλέξης Σταμάτης ήταν πολυσχιδής προσωπικότητα. Ήταν συγγραφέας, μυθιστοριογράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος. Είχε εκδώσει δεκάδες μυθιστορήματα, έξι ποιητικές συλλογές, είχε γράψει θεατρικά έργα, ενώ πολλά βιβλία του έχουν μεταφραστεί και κυκλοφορήσει στο εξωτερικό.

Ο συγγραφέας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη 21 Ιουλίου, έπειτα από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.
Γεωργία Κοτζιά

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